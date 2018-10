Yeimar Gómez Andrade: "La figura fue todo el equipo"

El gol de Franco Soldano a los 34 minutos del segundo tiempo le dio la victoria al Tatengue. Terminado el encuentro, el defensor colombiano Yeimar Gómez Andrade dio algunos comentarios sobre el choque entre Unión y el equipo marplatense. A pesar de haber atacado mucho el local, Unión siempre tuvo a un Gómez Andrade firme en defensa, que desarticuló siempre los ataques del “tiburón”. Ante esto, dijo: “la figura fue todo el equipo; supimos leer el partido, sabíamos que con paciencia iba a llegar el gol, y por suerte vino”.

Y el aspecto de la paciencia quizás se destaca en sus declaraciones. Porque esta vez se vio un equipo efectivamente más paciente. La presión alta, característica de este Unión dirigido por Leonardo Madelón, se mantuvo por más tiempo a lo largo del partido. Acerca del tema, Yeimar declaró que “sabíamos que ellos iban a querer imponer su juego, pero nosotros tenemos un juego ya afianzado. Sabíamos que manejando la pelota y con tranquilidad se iban a dar las cosas. Por suerte nos dejamos los tres puntos en casa”.

Otro tema importante del presente unionista es la base de jugadores, que en general se ha mantenido. Se hace una obvia salvedad por la partida de Lucas Gamba, el mendocino que era muy querido por la hinchada santafesina, que fue contratado por Huracán. Pero el colombiano confía en sus compañeros: “Mantuvimos la base. Sí, se nos fue Lucas Gamba, pero han llegado buenos jugadores. Y tenemos todos la confianza de que los que llegan van a aportar su granito de arena para el equipo”.

Después del moreno defensor, fue el volante uruguayo Diego Zabala quien se acercó para intercambiar algunas palabras con la prensa en el campo de juego. “Es un triunfo muy importante, en casa, empujamos todo el partido. Tenemos que corregir mucho porque recién empieza. No jugamos o no generamos chances de gol como veníamos haciendo en otros partidos, pero por suerte se ganó y eso es muy importante para seguir demostrando”, dijo acerca del desempeño de Unión en el debut en esta Superliga Argentina 2018/19.

Por último, el autor del único tanto del encuentro, Franco Soldano, también brindó algunos comentarios: “Creo que ratificamos lo hecho en el campeonato pasado. Fuimos el único invicto de local, nos hacemos muy fuertes con el apoyo de nuestra gente. Creo que fuimos superiores, por ahí no lo pudimos reflejar en el marcador, y una vez que lo hicimos pudimos cuidar el resultado”.

También comentó acerca de una ironía con respecto al gol. El delantero de Aldosivi, Denis Stracqualursi, había dicho que fue doloroso perder por una jugada de pelota parada, ya que se habían entrenado específicamente para contrarrestar este aspecto, una de las fortalezas del Tatengue. Sobre este comentario, Franco manifestó: “Bueno, nos costó. En el primer tiempo tuvimos entre cinco y seis córners y no podíamos vulnerar la defensa. En el segundo tiempo yo tengo un cabezazo que me la encuentro ya cuando la tengo encima mío y no le pude dar buena dirección. Pero después por suerte terminó llegando el gol”.

Claro, no podía faltar la pregunta acerca de su futuro. “¿Te quedás?”. “Vamos a ver. Esta semana me dediqué solamente a Unión para estar concentrado para este partido y ahora se descansará y se pensará en lo que viene”.