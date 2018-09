El 15 de Abril continúa inexpugnable

Unión llegó a esta primera fecha de la Superliga Argentina 2018/19 con la intención de revalidar el gran desempeño que tuvo en la temporada anterior. Ante Aldosivi, logró una victoria valiosa para darse confianza. Sobre todo en partidos de inicio de temporada, que son siempre difíciles.

Ya desde el inicio, dijeron presente todos los argumentos que le dieron tan buenos resultados al Tatengue hasta antes del Mundial. Presión alta, intentando quitar en los tres cuartos de campo contrario. Una vez conseguida la posesión nuevamente, se desplegaban rápidamente Diego Zabala por la derecha y Franco Fragapane por izquierda. Así, intentarían abastecer de pelotas aéreas al delantero Franco Soldano, que en esta jornada estuvo acompañado por una de las nuevas incorporaciones, Franco Troyanski.

No habían pasado diez minutos, cuando el Tatengue tuvo su primera ocasión de verdadero peligro. De tres dedos, y cerca de la medialuna del área de Aldosivi, Zabala ejecutó un disparo al arco que iba muy bien direccionado, pero que en el último segundo fue desviado por el arquero y capitán del visitante, Luciano Pocrnjic.

En el resto del primer tiempo no hubo más situaciones francas de gol. Sí existió un absoluto dominio del juego por parte del Tatengue. Como se mencionó antes, la presión alta volvió a ser preponderante. Fue lo que siempre causó cortocircuitos en la gestación de juego de Aldosivi, que estuvo siempre incómoda para salir jugando. Así, el equipo santafesino logró siempre recuperar el balón antes de que Aldosivi pudiera siquiera iniciar jugadas de ataque.

El segundo tiempo tuvo más emociones. A los 16 minutos llegó una de las pocas jugadas de verdadero riesgo para la visita. Ante un pase a la puerta del área tatengue, el 10 del “Tiburón”, Matías Pisano, encontró un espacio y de primera sacó el zurdazo. Sin embargo, la pelota se fue por al lado del palo derecho del guardameta de Unión, Nereo Fernández.

Corrían los minutos y la sensación era la misma que en el primer tiempo. En el juego, Unión había demostrado siempre ser superior. Solo faltaba plasmarlo en el marcador. Y a los 27 minutos, el sunchalense Franco Soldano estuvo a punto de lograrlo: tapó un intento de pase largo del defensor Emiliano Amor, y la pelota le quedó sola contra el arquero. Al final, entrando al área, el balón no terminó de caer hasta quedarle en una posición cómoda, por lo que el disparo no fue de la mejor calidad, y fue desviado por Pocrnjic.

Fue recién a los 34 minutos que llegó el gol de la victoria. De tiro libre, Gómez, “el Droopy”, envió un centro frontal al centro del área visitante. Con buen sentido de la ubicación, allí donde fue la pelota estaba el goleador. Soldano, con el arco a su derecha, de un cabezazo cambió la trayectoria del balón, y así confundió al arquero Pocrnjic, que no logró reaccionar a tiempo para tapar el disparo.

Los minutos restantes bien podrían no haberse jugado. La impronta no cambió en absoluto. A lo sumo, el local ya no atacaba con tanta vehemencia, sabiéndose vencedor, ya que podía aprovechar de contragolpe. Pero Aldosivi no mostró síntoma alguno de rebeldía. Buen partido de Unión. Sin atacar tanto como otras ocasiones, pero mantuvo siempre superioridad en el juego, que suele ser la mejor vía para llegar a la victoria.