El entorno Merengue todavía no puede respirar tranquilo

Florentino Pérez debe estar viviendo uno de sus más presionados mercado de transferencias en años; la salida de Cristiano Ronaldo no fue bien vista en los socios merengues por lo que no permitirían que otro peso pesado salga sin que por lo menos el Club y Pérez generen grandes utilidades.

Por la mañana el agente del “10” blanco, Marko Naletilic, declaró que su cliente le encantaría ser referente en alguna otra liga que no fuera la Liga Santander: “El hecho de que el Inter lo haya intentado y que Modric haya tomado en consideración la posibilidad, demuestra lo que está influyendo Cristiano Ronaldo en el futbol italiano… A mi cliente no le molestaría buscar nuevos aires. Por lo que sé, Modric quiere ser protagonista en la Serie A con el Inter. Veremos. Creo que antes o después Luka jugará en Italia. Como muchos croatas de su edad, ha crecido viendo fútbol italiano”.

Modric regreso a entrenar el pasado Miércoles I Foto: @realmadrid

Aunque se confirmaba a mitad de la semana pasada que Modric ya había dado el OK de mantenerse una temporada más gracias a una plática con Julen Lopetegui, en Italia se habla lo contrario. Si bien Modric es un peso pesado en la columna vertebral del once madridista, reportes indican que Lopetegui no vería la salida del croata con malos ojos para rejuvenecer esa base en el campo con jugadores como Dani Ceballos, Valverde (que dio una gran pretemporada en EEUU) y el tan comentado cambio de posición de Isco para traer a un fichaje estrella; caso Hazard.

Otros jugadores que tienen un pie y medio fuera de Valdebebas son Kiko Casilla pretendido por el Villarreal y el Besiktas, Borja Mayoral buscado por el Wolfsburgo de nuevo y la incógnita de que sucederá con Keylor Navas.

Mientras tanto, el Real Madrid ya se encuentra en Tallin para disputar la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid el próximo miércoles en punto de las 21:00hs de España.