Milagros inesperados

En la primera fecha de la Superliga Argentina, Defensa y Justicia empató, como visitante, ante Lanús, 2 a 2, con dos tantos de Nicolás Fernández. A su vez, para el Granate convirtieron Sebastián Ribas de penal y Tomás Belmonte. En el primer tiempo, el conjunto dirigido por Ezequiel Carboni fue agresivo y contundente en el arco de enfrente. Luego de un penal cometido a Belmonte, Ribas sin temores abrió el marcador para el equipo local. Unos minutos después, en otra buena jugada, Belmonte apareció como goleador y venció con un potente disparo a Ezequiel Unsain.

Dos situaciones de peligro y dos tantos para Lanús cerraban una buena producción para que continuó con su búsqueda en esa primera parte. El elenco orientado por Sebastián Beccacece no estuvo a la altura del partido porque no creó posibilidades y no mostró signos de recuperación. En el complemento, la formación granate mantuvo su propuesta pero con el correr de los minutos el cuadro de Florencio Varela mejoró su imagen. Empezó a levantar su nivel a partir de algunas chances.

La presencia de Nicolás Fernández complicó a la defensa local como una amenaza latente. Desde su capacidad goleadora, mostró el camino, primero porque anotó el descuento. Finalmente, para redondear y magnificar su tarde, anotó el 2 a 2 final para dejar en claro que el resultado adverso se podía cambiar.

El elenco conducido por Carboni volvió a crear otras dos oportunidades. En la última chance se encontró con la buena intervención del arquero Unsain. Lanús no pudo sumar los tres puntos que buscó con decisión y lamentó mucho el empate conseguido por Defensa y Justicia. No obstante para los dirigidos por Beccacece esta igualdad es muy importante para la confianza ya que es difícil remontar un resultado adverso frente a un rival como el Granate.