Osmar Leguizamón: "Quería venir a jugar a Mendoza"

El delantero paraguayo de 24 años, proviene del Club Sportivo Luqueño y decidió sumar rodaje en Argentina tras la caída de su transferencia a la Major League Soccer de Estados Unidos. Osmar Leguizamón jugará en Mendoza durante un año, hasta el 30 de junio de 2019, en calidad de préstamo. Su transferencia pertenece a Olimpia de Paraguay que decidió mantener abierto su pase.

El delantero, habló sobre la decisión de emigrar al Expreso este semestre: "Estoy muy contento de estar en este club, me han recibido muy bien y ni bien llegó la oferta no me negué ni un segundo. Quería venir a jugar a Mendoza". Acerca de la posición en la que prefiere jugar explicó: "Soy un media punta rápido que le gusta jugar por abajo. En el Luqueño me tiraba más a la izquierda pero, veremos qué me pide el profe (Dabove)".

En el momento justo

La llegada del delantero se produjo luego de la baja de varias figuras importantes para el equipo, como "Pol" Fernández, Juan Fernando Garro, Leonardo Burián, Leonel Galeano, Diego Riolfo, Javier Báez y Felipe Rodríguez.

Las negociaciones significaron un esfuerzo enorme de la dirigencia tombina para elevar el funcionamiento del plantel y mantenerse arriba en la tabla de posiciones esta temporada. Leguizamón jugó en Olimpia, General Caballero SC, Rubio Ñú y Sportivo Luqueño. Tiene en su cuenta 29 goles.

En el Tomba, compartirá vestuario con tres compatriotas: los recién llegados Gabriel Ávalos (delantero, con contrato hasta 2021), Iván "Súper" Ramírez (mediocampista); y el ya establecido Diego Viera (autor del penal del último domingo).

Con la mirada en la segunda fecha

El plantel de Godoy Cruz entrenó esta tarde en Coquimbito, pensando en su próximo rival por la Superliga, Argentinos Juniors. Juan Andrada es baja por la expulsión recibida, ayer ante Estudiantes.

Los jugadores que fueron titulares hicieron regenerativo, mientras que los demás jugaron un reducido. Osmar Leguizamón entrenó a la par de sus compañeros.