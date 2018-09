Gallardo: ''El partido fue horrible''

En un partido friccionado marcado por el mal estado del campo de juego, River no pudo imponer su jerarquía e igualó sin goles en condición de visitante frente a Huracán, en un duelo correspondiente a la primera fecha de la Superliga Argentina 2018/19.

El técnico Millonario, Marcelo Gallardo, no tuvo concesiones y en dialogo con la prensa expresó sus sensaciones sobre el nivel mostrado en el cotejo: ''El partido fue horrible, feo, sabía que se iba a dar así. Nos pudimos imponer en los primeros 15 minutos hasta el penal. Tuvimos buena circulación en el campo, pero después del penal nos fuimos del partido y se jugó el partido que pensamos que se iba a jugar. Fue mérito de Huracán que se haya jugado así, el semestre pasado perdimos 1-0 en un partido similar. Este partido hay que cerrarlo ahora y pensar en lo que viene".

''Lamentablemente no pudimos convertir el penal''

También, remarcó las características del partido e hizo un comentario referido a la situación del juego actual del fútbol argentino: "Sabíamos lo del estado del campo y que Huracán iba a apostar mucho a la segunda pelota. Lamentablemente no pudimos convertir el penal, que seguramente a ellos los hubiera desarmado un poquito. No se dio y después no hubo diferencias, no hubo tiros al arco. Se cortó mucho el partido por la fricción. Es el fútbol argentino, a veces hay que olvidarlo rápidamente. A veces tenemos que resignar nuestro juego y si hay que jugar feo, hay que jugar feo. No queda otra".

A pesar de resultado, Gallardo confía en que sus jugadores pueden dar vuelta la situación: "Tenemos equipo y jugadores para mejorar, este partido nos costó. No nos pudimos imponer desde el juego y tampoco desde el resultado".

Para cerrar, tuvo palabras de apoyo para Gonzalo Pity Martínez, quien malogró un penal en el primer tiempo: "Le tocó errar este, pero va a convertir otros importantes. Tenemos varios pateadores y cada uno decide cuándo patear. Contra Boca agarró la pelota e hizo el gol. A cualquiera le toca errar el penal".