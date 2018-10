Zuculini y Mayada hablaron en Ezeiza

Tanto Bruno Zuculini como Camilo Mayada, son dos jugadores que habitualmente integran el banco de suplentes de River Plate. Sin embargo, en los dos últimos partidos, ambos tuvieron la posibilidad de tener minutos en cancha como titulares. En este sentido, en este mediodía, Zuculini y Mayada dialogaron con la prensa, en el River Camp.

"Me preparo todas las semanas desde que llegué para estar lo mejor posible. Estoy apto para jugar y más allá de reemplazar a un jugador importante como Ponzio, tengo que estar a la altura por mis compañeros. No me esperaba esta oportunidad, pero ahora tengo la chance y la debo aprovechar, porque River te da una sola oportunidad, más estando detrás de Leo (Ponzio). Me siento cómodo y respaldado por mis compañeros", aseguró Zuculini.

Posteriormente, el ex-Racing Club expresó: "Quiero que mis compañeros sepan que pueden contar conmigo. Jugar de cinco en River es un verdadero placer. Me siento mejor, físicamente estoy muy bien. Con el correr de los partidos me voy sintiendo excelente, ya que estos son los que te dan el ritmo". Y agregó: "Soy de hablar en la cancha, y trato de ordenar. A veces tengo a siete u ocho jugadores delante mío y tengo que hablar para ir ordenando. Pero siempre lo hago con respeto".

Por otra parte, Camilo Mayada contó de que manera se sintió tras volver a ser titular luego de un tiempo: "Me sentó bien. No jugamos de la forma que la veníamos haciendo, pero en la parte defensiva estuvimos sólidos que es lo primero que debe hacer un defensor. Nos faltó peso ofensivo y el equipo no generó demasiadas oportunidades. Eso me limitó en lo ofensivo".

Por último, el uruguayo dijo: "Tuvimos 15 minutos buenos, en donde propusimos y hubo situaciones de gol. El penal errado a ellos los agrandó y también se complicó por el estado del campo. Lo sufrimos porque no pudimos hacer nuestro juego".