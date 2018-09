Caruzzo: "Si miramos más allá es un error"

Rosario Central debutó en la Superliga 2018/19 con un justo pero merecido triunfo 1-0 ante Banfield, en lo que fue el regreso oficial de Edgardo Bauza a la dirección técnica después de 17 años. Y el gol fue producto de una de las caras nuevas para esta temporada, Matías Caruzzo -figura del partido- conectó de cabeza un centro de Leonardo Gil y convirtió su primer gol con la casaca auriazul en su debut.

En conferencia de prensa una vez finalizado el encuentro, el zaguero se mostró muy contento con la victoria y dejó sus primeras sensaciones. "Contento por lo que fue el triunfo, por lo que fue el rival también porque es complicado, gracias a Dios se pudo ganar".

Caruzzo remarcó la importancia de mantener lo trabajado durante la semana y lo que tanto pregona el Patón, el orden y la solidez defensiva, "hemos corrido todos, en ese sentido es una tranquilidad, no solo el hecho de haber ganado, sino el funcionamiento también a la hora del esfuerzo", comentó. Además, Matías sostuvo que cada partido "es una historia diferente" y que cada rival "plantea diferentes cosas", pero que lo fundamental es que "tratemos de partir de esa base, y con esa solidez tratar de ganar los partidos".

Haciendo un análisis más profundo de lo que fue la victoria, Caruzzo afirmó que le gustó como jugó Rosario Central, ya que "no se puede mantener un mismo nivel durante 90 minutos, el que dice que quiere mantener 90 minutos un juego está mintiendo". Además, señaló que fue bueno el arranque, admitiendo que en los últimos 15 minutos del primer tiempo "perdimos la pelota, Banfield la tuvo más", pero que en el segundo tiempo "nos paramos mejor y el gol nos dio tranquilidad".

El defensor también tuvo palabras de elogio para Néstor Ortigoza: "Te da tranquilidad, la pausa que muchas veces hoy en día en el fútbol argentino se necesita. Si uno se pone a ver muchos partidos del fútbol argentino es ataque ataque ataque, pérdida de pelota constante, y Orti te da la pausa necesaria en diferentes momentos, la cabeza pensante del equipo, hay que tratar de aprovecharlo".

Con respecto a sus sensaciones tras su debut en el Canalla y en el Gigante, Caruzzo afirmó que son las mejores: "Lo dije cuando me tocó llegar, dije que iba a disfrutar del club, del momento en el que me toca. Poder jugar en un club como Central a los 34 años es clave, importante, me llena, entonces lo disfruto".

Por último, el ex San Lorenzo aclaró que no miran más allá ante la consulta de para qué está Central. "Si miramos más allá es un error, no sirve, no nos conviene, estamos para tratar de ganar el próximo partido", concluyó.