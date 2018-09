Alfonso Parot: “Talleres es un equipo muy rápido”

Alfonso Parot llegó a Rosario Central en julio del año 2017, proveniente de Universidad Católica de Chile. En el Canalla disputó 26 partidos y convirtió 2 goles (contra Vélez Sarsfield y Chacarita Juniors en la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018).

Por horas del mediodía, el ex lateral de Huachipato de Chile dialogó en conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario) y comentó lo siguiente: "Estoy muy contento porque como equipo sacamos la tarea adelante ante un rival difícil que el torneo pasado nos ganó. Ahora el viernes tenemos un gran rival, queda mucho camino por delante y no hay que relajarse. En los partidos de pretemporada se vio una mejoría importante y eso te va llevando. Elías Gómez también tuvo una gran pretemporada, entonces eso me mete presión y me hace subir el nivel".

El marcador de punta también se refirió a lo que fue la victoria del domingo pasado contra Banfield en el Gigante de Arroyito: "Se vio en el partido con Banfield que siempre estuvimos bien parados, siempre ordenados y creo que tuvimos opciones de ampliar el marcador. Cuando el equipo anda bien, tiene un funcionamiento, te ayuda a subir el nivel individual".

Al finalizar la rueda de prensa, el lateral chileno comentó que el plantel Canalla ya se está preparando para el encuentro del próximo viernes a las 19:00 horas contra Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes: “Estamos trabajando el partido con Talleres, hoy hemos visto videos y el funcionamiento de ellos, sabemos que es un equipo muy rápido, que ataca muy bien con mucha gente. Tenemos que hacer un partido muy inteligente tácticamente".