Beccacece: "El equipo tiene esa rebeldía y una búsqueda constante"

Después del empate frente a Lanús por 2 a 2 en el inicio de la Superliga Argentina, el técnico Sebastián Beccacece en diálogo con los periodistas afirmó: “Con los ingresos de Blanco y Nico (Fernández) ganamos en juego y pudimos empatarlo”. Luego, deslizó: "Quedó demostrado que estando 2 a 0 abajo, el equipo tiene esa rebeldía y una búsqueda constante".

A su vez, comentó: “Estamos en un proceso de búsqueda normal de un equipo que tuvo 14 incorporaciones”. Más tarde, el entrenador del Halcón apuntó: "Siempre digo que en el fútbol actual todo tiene que ver con la paridad y la regularidad. Nosotros estamos para crecer día a día y para seguir agarrando funcionamiento".

Por otro lado, el goleador Nicolás Fernández reconoció: “Esta era la vuelta a jugar que quería. Entramos medio dormidos pero en el segundo salimos a jugar como sabemos”. En la salida del vestuario visitante, Domingo Blanco opinó: "Sabíamos que Lanús juega muy bien, lo dejamos jugar en el primer tiempo y nos costó, pero lo pudimos empatar con la rebeldía que demostramos".

También, el defensor Lisandro Martínez manifestó: "Me sentí muy bien después de haber llegado de la lesión, después mala suerte por el calambre que me agarró. Pero en líneas generales me sentí muy bien". Asimismo puntualizó: "Regalamos el primer tiempo, no podemos entrar más así. Pero esto nos va a servir de experiencia, es la primera fecha, nos estamos recién adaptando. Nos tenemos que quedar con la entrega y el esfuerzo del segundo tiempo".

Por otra parte, Jonás Gutiérrez detalló: "En el partido entramos mal, no se puede dar esas ventajas en el fútbol argentino, pero nos supimos reponer. Hay cosas para mejorar. Sebastián quiere un equipo intenso y que presione bien arriba". Después, el arquero Ezequiel Unsain valoró: "Por como sé dio el partido nos llevamos un punto muy valioso, igualar una diferencia de dos goles en el fútbol de hoy, que es muy competitivo, no es nada fácil. El esfuerzo del equipo valió la pena, nos llevamos un empate que sirve".

Por último el guardavalla del conjunto de Florencio Varela concluyó: "Arranqué bien la temporada, igual me quedan cosas por mejorar, creo que en lo que va de la temporada arrancamos muy bien pese a lo de la Copa Argentina. En el inicio conseguimos un objetivo muy importante que era avanzar en la Sudamericana".