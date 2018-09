Gallardo: "Lo de las lesiones se resuelve con tranquilidad"

Luego del entrenamiento de River Plate en su predio de Ezeiza, el entrenador, Marcelo Gallardo, brindó en el mediodía de hoy una conferencia de prensa en donde puso paños fríos a la seguidilla de lesionados (en estos últimos días se lesionaron Gonzalo Montiel, Camilo Mayada y hoy Ignacio Scocco): "Hemos sufrido una lesión muscular de Scocco. Veremos que dicen los estudios y mañana veré cual es la mejor opción para reemplazarlo. Esto se resuelve con tranquilidad y hay que estar calmo. Mañana definiré cual será el equipo titular", manifestó.



En cuanto a la lesión del defensor, Montiel, el Muñeco dio a entender que Jorge Moreira será su reemplazante, en el puesto de lateral derecho: "Moreira viene entrenado. Más allá de que no cuenta con la cantidad de partidos que un jugador necesita después de una larga inactividad, está en condiciones de jugar. Ahora empezará a sumar minutos".



También analizó el rendimiento del equipo: "Es difícil pensar que ya el equipo tiene que funcionar, pero al mismo tiempo decís que si no funcionamos en estos partidos contra Racing, no vamos a tener chance". En referencia a los partidos de copa dijo: "Siempre tenemos que estar enfocados. Nuestra mentalidad no cambia para jugar una u otra competencia. Lo que pasa es que hay momentos más decisivos que otros. En la copa pasa que hay 180 minutos y no hay revancha, por lo que el enfoque es distinto".

"Moreira viene entrenando y está en condiciones de jugar"





Posteriormente, opinó sobre el nivel de los mediocampistas Enzo Pérez y Exequiel Palacios: "Las cosas que yo veo las hablo con los jugadores y les doy herramientas para que se sientan cómodos. Veo la evolución y los diferentes momentos de cada uno. Enzo, cuando llegó venía con mucha ilusión. Después estuvo la frustación de la Libertadores que nos golpeó a todos. Hace mucho que ahora no perdemos y eso habla de que estamos mejor. Ahora debemos recuperar a algunos jugadores y seguir potenciando a lo que están en mejor nivel. También, acompañar a los que tienen mucho futuro como Palacios. Hoy me demuestra que quiere seguir evolucionando y eso me da mucha satisfacción porque responde bien".



Después analizó el rendimiento de Lucas Pratto: "Hace mucho esfuerzo para el equipo. Como todos los delanteros que tenemos, debe hacerse de los espacios y generar situaciones de gol. Hace un esfuerzo muy reconocido, pero también tiene una frescura para que los rivales teman de las chances que pueda generar".



Por otra parte, expresó que no le sorprendió el hecho de que el vicepresidente de la AFA, Daniel Angelici, aparezca en un video insultando a los hinchas del Millonario. Aunque se sinceró y reconoció que todos los que están en el mundo del fútbol son hinchas y a veces se les "suelta la cadena".



Por último, Gallardo dio su punto de vista sobre la diferencia que hay entre los clubes europeos y sudamericanos: "Las potencias europeas tienen una diferencia abismal de presupuesto. En Sudamérica es mucho más precario. Nuestro país exporta futbolistas y tiene un gran amor propio para competir. En nuestro ADN está la competencia. Pero los grandes de Europa tienen jugadores tremendos que marcan la diferencia".

Los convocados por Gallardo: