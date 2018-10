Así llega Argentinos

El conjunto que dirige Alfredo Berti llega a este segundo partido del campeonato, tras haber disputado dos encuentros oficiales. En ambos casos, no convirtió goles durante los noventa minutos y esto preocupa en la mente del entrenador del conjunto de La Paternal. El debut oficial se produjo por los 16avos de final de la Copa Argentina en donde, se midió ante Defensa y Justicia en el estadio de Arsenal de Sarandí.

El encuentro fue parejo, sin ocasiones de peligro en los arcos, los jugadores llegaron con poco ritmo futbolístico, dejando atrás las cargas de la pretemporada. Con un amargo (0-0), la definición se llevó a cabo desde los doce pasos, el cual dejó como vencedor al elenco que dirige Berti por (4-3). De esta manera, el Bicho pasó a los Octavos de Final de la Copa Argentina, donde espera rival que saldrá del choque entre Deportivo Maipú de la provincia de Mendoza (milita en el Federal A) o Temperley (Nacional B).

En el inicio de la Superliga visitó a Gimnasia (LP), en el Bosque, donde cayó por la mínima diferencia (1-0) mostrando una pálida imagen de cara a su segundo partido. Lo cierto es que arrancó con el pie izquierdo, ya que el gol lo hizo Mauro Maidana en propia puerta en su afán por rechazar el balón. Luego intentó lastimar al Lobo, pero no logró conseguir igualar el marcador. Si bien el Bicho abrochó al delantero Junior Benítez, ex jugador de Boca, no ha podido marcar en el inicio de la temporada.