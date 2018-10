En busca del pase a octavos de final

Como llegan ambos equipos

Temperley: Los dirigidos por Gastón Esmerado afrontarán su segundo partido oficial, luego de haberse consumado el descenso en la Superliga. Con muchos amistosos previos, el Gasolero apostó todas sus fichas a una primera final ante Estudiantes de Caseros por los 32vos de esta Copa. Si bien el rival era inferior, el Cele no jugó bien, aunque venció al Pincha de Caseros por un 1 a 0 con gol de Lucas Mancinelli en el inicio del primer tiempo. A pesar de llevarse la victoria, no pudieron desplegar en su totalidad lo planificado y el buen juego, debido a que el Gasolero tiene un duro rival al cual enfrentar este tiempo y no es precisamente un equipo, sino que son ellos mismos, ya que es un equipo prácticamente nuevo, que sufrió muchos cambios, tanto altas como bajas. Llegaron jugadores con experiencia como son los casos de Roberto Brum, Lucas Wilchez y Pablo Campodónico, pero también se fueron otros tantos de vital importancia como Adrián Arregui, Fernando Brandán, entre otros.

Deportivo Maipú: El equipo mendocino no llega al 100 porciento preparado para este partido decisivo, ya que hace 20 días volvió a los entrenamientos, luego del receso del Federal A. El último partido que jugaron oficialmente fue el 15 de mayo, cuando vencieron 3-0 a Chacarita Juniors por los 32vos de esta Copa. Lo cierto es que en ese encuentro contaban con su mejor jugador, Santiago Mágico González, que fue vendido en este mercado de pases a San Lorenzo de Almagro. Pero sin dudas, este equipo sabe lo que es pelearla de abajo y no va a dar brazo a torcer, tiene sus proyectiles para poder vencer a este Temperley, que todavía no presentó un buen papel en los partidos que disputó.

Historial

Temperley es quién lidera este corto historial, con un triunfo y tres empates en cuatro partidos disputados en la década del '80 por el torneo de la B Nacional.

El 8 de abril de la temporada 1988-1889 fue el último encuentro que disputaron. Fue empate 1 a 1, el gol del Gasolero lo convirtió Gustavo Arana, que no lograría evitar el descenso al finalizar en la penúltima posición; Gustavo Navarro convirtió para Deportivo Maipú, decimocuarto y a tres unidades de los puestos de Reducido por el ascenso a Primera. El conjunto mendocino se mantendría en la B Nacional hasta 1992, cuando bajó al Torneo Federal. Por este motivo, la Copa Argentina les dará la oportunidad de reencontrarse de manera oficial después de 29 años.

Probable once

Temperley: El Gato Esmerado tiene pensado repetir el mismo equipo que paró en los 32vos de la Copa ante Estudiantes de Caseros. Con un 4-4-2 piensa formar con: Matías Castro, Federico Mazur, Tobías Albarracín, Yair Marin, Nicolás Demartini; Lucas Mancinelli, Roberto Brum, Federico Fattori, Leandro González; Lucas Delgado y Santiago Giordana.

Deportivo Maipú: Carlos Sperdutti todavía mantiene una duda: Jesús Vera o Álvaro Veliz en el ataque. El resto será: Emir Basabe; Emanuel Emanuel Shmidt, Julio Villarino y Leandro Basterrechea; Facundo Rodríguez, Nicolás Olmedo, Alejandro Capurro, Luis Daher y Mauro Visaguirre; Nicolás Aguirre y Jesús Vera o Álvaro Veloz.