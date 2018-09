Empate en Bajo Flores

Unos minutos antes de las 18.00 en el estadio Pedro Bidegain comenzaba una electrizante tarde noche cuando los equipos ingresaban a la cancha.

La segunda fecha de la Superliga fue muy entretenida para estos dos equipos a pesar que de arranque todo parecía a favor de los dirigidos por Biaggio que estuvieron arriba por dos goles.

El primero llegó a los 25´ tras un saque de arco que encontró mal parado al equipo "Granate" y dejó a Rubén Botta cómodo para marcar y sin definir de la mejor manera, logró vencer el arco que defendía Guillermo Sara.

Lanús no era menos, sin embargo, a los 29´ el árbitro Fernando Echenique le anuló un gol a Nicolás Blandi erróneamente alegando una supuesta falta. Lo curioso es que menos de diez minutos después de esa jugada, nuevamente Blandi anota y esta vez si fue validado el gol a pesar de definir con un pie en fuera de juego y así poner el 2-0 parcial.

El equipo que dirige Ezequiel Carboni no jugaba mal y siguió intentando y a los 42´ llegó el descuento, Pereyra Díaz remató y el arquero azulgrana Navarro dio un rebote largo que quedó en los pies de Sebastián Ribas que no tardó en convertir (segundo gol en el torneo para el ex Patronato).

Con el partido 2-1 arrancaba el suplemento y cuando el reloj marcaba que había pasado un minuto del inicio, un cabezazo de Nicolás Thaller luego de un tiro libre ponía el empate.

A partir de ahí, cualquiera de los dos equipos podría haber ganado, ambos tuvieron sus chances claras, en los primeros minutos del segundo tiempo más cerca Lanús y después San Lorenzo. A Sara se le complicó un remate de Botta mientras que un tiro de Gastón Lodico hizo temblar el palo derecho de Navarro y sobre el final Blandi también tuvo su oportunidad, con una chilena que fracasó.

Segunda fecha de la Superliga y segundo empate del equipo de Carboni, que si bien no logra ganar, muestra diferencias positivas con respecto al semestre pasado. Se viene una semana cargada de fútbol para el plantel, el miércoles va con Atlético Rafaela a las 20.00 por la Copa Argentina y el domingo 15.30 contra Aldosivi en la Fortaleza.

Titulares

Lanús: Sara; Di Plácido, Thaller, García Guerreño, Pasquini; Belmonte, Maciel, Moreno, Pereyra Díaz; Ribas y Acosta. Dt: Ezequiel Carboni.

San Lorenzo: Navarro; Rodriguez, Salazar, Senesi, Pereyra; Botta, Poblete, Moyano, Barrios; Mouche y Blandi. Dt: Claudio Biaggio.

Cambios:

Lanús: 46´ Lodico por Maciel, 61´ Quignon por Pereyra Díaz y a los 81´ Coniglio por Acosta.

San Lorenzo: 68´ Reniero por Mouche y a los 88´ Rojas por Botta.

Goles

Botta a los 25´ y Blandi a los 37´ para el "Ciclón".

Ribas a los 42´ y Thaller a los 46´ para el "Granate".

Amonestados

En Lanús Maciel a los 31´ y Belmonte a los 59´.

En San Lorenzo Salazar a los 17´, Barrios a los 50´, Senesi a los 61´ y Poblete a los 91´.

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Pedro Bidegaín.