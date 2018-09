Con las defensas renovadas

Argentina comienza una nueva era después de la pobre actuación en la Copa del Mundo y tiene por delante en el mes de septiembre dos partidos amistosos ante Guatemala y Colombia respectivamente. Ambos encuentros serán amistosos por la doble fecha FIFA y además de la novedad de Lionel Scaloni quien estará sentado en el banco de suplentes en lugar de Jorge Sampaoli, siendo el entrenador interino de la Albiceleste. El DT ya presentó su primera nómina al frente del elenco mayor y apostó al recambio generacional con vistas a la Copa América del año que viene y las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

En la misma se destacan la primera vez de varias promesas y los equipos se arman de atrás en adelante: Kannemann fue convocado por primera vez para ponerse la celeste y blanca, el defensor de gran nivel en Gremio, armando una dupla impasable con Geromel y siendo la dupla de centrales campeona de América y una de las mejores del continente. Por otro lado, Franco, también estará presente en la gira por Estados Unidos y el zaguero es la promesa de Independiente, en la presente temporada está en crecimiento y Ariel Holan -adiestrador del Rojo-, le dio continuidad y sin dudas fue una de las figuras del conjunto de Avellaneda.

Mientras que aparece por la derecha, Di Plácido, el "tapado" en la nómina de Scaloni y compañía. El marcador de punta por derecha es una de las grandes apariciones en Lanús, llegó al Granate hace un año procedente de Atlético Tucumán, sin dudas fue una sorpresa para el ex All Boys ser llamado por los comandantes nacionales ya que no tiene antecedentes en las juveniles.