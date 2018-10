Leonardo Jara: “Así va a ser muy difícil ganar la Copa"

El lateral derecho fue entrevistado al finalizar el partido, y expresó su enojo por perder contra su ex equipo: “Jugamos a lo que quería Estudiantes de La Plata. Así va a ser muy difícil ganar la Copa". Luego agregó: “Debemos jugar de local y visitante de la misma manera. No supimos contrarrestarlos y entramos en el juego de ellos".

Mauro Zarate también habló luego del cotejo, y dio su análisis: "Por momentos intentamos, tratamos, por momentos salió y por momentos no. No pudimos convertir las dos del primer tiempo, que no fueron claras claras, pero no lo hicimos. Sabíamos que era un partido difícil, de luchar. Hicieron un partido inteligente, supieron jugar con la ventaja". También habló sobre la fatiga por el viaje a Barcelona: “No es excusa el viaje a Europa, no pudimos hacer el juego que queríamos, por momentos sí pero no pudimos sacarle ventaja… fue un viaje largo a Barcelona pero no es excusa. No pasó por ahí la derrota".

El ex Vélez, se refirió al campo de juego: "El campo de juego estaba difícil para los dos, ellos están más acostumbrados, obviamente no nos favorece, pero no es excusa". Habló sobre el planteamiento de Guillermo, de utilizarlo de nueve: "Mucho tiempo jugué de nueve o atrás, si hubiese hecho el gol, esa pregunta no me lo harían, fue difícil para todos".

Por último, finalizó exponiendo sobre el partido de Ramón Ábila: “Cuando entró Ábila, le costó agarrar la pelota y tuvo un par para jugar atrás, era un partido difícil para todos".