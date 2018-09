Justo ahora ganas Santos

En su estadio, el Santos cortó una racha de siete partidos sin ganar en el Campeonato Brasileño. El sábado pasado el equipo de Cuca le ganó por 3-0 al Sport de Recife con gol del joven Rodrygo (su estrella máxima quien ya fue fichado por el Real Madrid), quien esta vez fue resguardado en el banco de suplentes y debió salir a la cancha para darle el gol de respiro al equipo santista. Gracias a esta victoria el conjunto paulista, sale de la zona de descenso en el Campeonato Brasileño.

El equipo que no está en su mejor momento llega a Buenos Aires, no solo con la premisa de avanzar en la Copa Libertadores, sino que además está fijándose con el retrovisor que puede pasar fecha a fecha en el campeonato de su país para no descender de categoría. La desesperación de sus torcedores, hicieron este fin de semana que en el trayecto a su estadio le tiraran sal gruesa al ómnibus para que se corte la racha.

Cuca, quien en un momento sacaba todos los conejos de la galera, ahora debió parar un equipo diferente, para afrontar este partido. Ya el miércoles pasado, cayó por penales en la serie ante el Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa de Brasil y de no haber logrado este fin de semana un buen resultado, estaría con un pie afuera de la dirección técnica.

El Santos en esta edición de la Libertadores compartió el Grupo F con Estudiantes, Real Garcilaso y Nacional (U). Allí ganó la zona con 10 puntos tras obtener tres triunfos, dos derrotas y un empate.

Los once jugadores que saldrán al Libertadores de América en busca de un buen resultado será: Vanderlei; Víctor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique y Dodó; Bryan Ruíz, Carlos Sánchez; Rodrygo, Gabriel Barbosa y Bruno Henrique.