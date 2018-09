Moreira: "Estoy muy feliz por volver a jugar"

En el mediodía de hoy, Jorge Moreira brindó una rueda de prensa en el River Camp. Es sabido que el paraguayo sufrió lesiones en el tendón rotuliano derecho, que lo tuvieron a maltraer. Al respecto, dijo: "Siempre estuve tranquilo, trabajando en mi recuperación y tratando de volver lo antes posible. En el último semestre jugué en reserva para ponerme a la par de mis compañeros y para hacer una buena pretemporada".

"Después de estar mucho tiempo inactivo (307 días), volver a vestir la camiseta de River y volver a entrar al Monumental fue impresionante para mí. Fue una alegría enorme jugar otra vez. Ahora estoy bastante bien y siempre seré una opción para el técnico", confesó.

Después agradeció el apoyo que recibió: "Todos mis compañeros, el cuerpo técnico y mi familia me apoyaron. Ellos estaban siempre a disposición mía. Me puso contento porque me apoyaron en momentos difíciles que pasé. Hoy por hoy me debo mucho a ellos y estoy muy feliz por jugar de nuevo, por lo que voy a aprovechar al máximo cada oportunidad que se me da".

Por último, analizó lo que puede ser el choque de vuelta de los Octavos de Final, de la Copa Conmebol Libertadores ante Racing Club: "Va a ser un partido diferente al de la ida. Racing tiene jugadores de buen pie, que tratan de proponer siempre en donde juegan, además que tienen jugadores rapidísimos de mitad de cancha para arriba. Se reforzaron bastante bien", cerró.