Armani: "El récord es de todo el equipo"

Sin dudas que Franco Armani es por lo menos uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Desde que el defiende la valla de River Plate, el club no extraña la partida de Marcelo Barovero. Fue tan bueno el rendimiento de Armani en el Millonario, que el último domingo ante Belgrano rompió el récord de Amadeo Carrizo de 769 minutos con el arco en cero. Al respecto, habló hoy al mediodía en rueda de prensa en el River Camp.



"El récord no es solo mío sino de todo el equipo". Al respecto dijo humildente: "Pienso hacer las cosas bien y responderle al equipo como arquero. Hay cosas más importantes que el récord. Ganar el fin de semana y la Libertadores es mas importante". También confesó que le gustaría charlar con Amadeo Carrizo y abrazarlo.



En cuanto al rendimiento del equipo, el portero desdramatizó el hecho de que La Banda lleve sin ganar tres encuentros oficiales y sin convertir goles a favor: "Tendríamos que estar preocupados si las situaciones de gol no se generarían. En este último partido ante Belgrano no se abrió el arco, pero ojalá el fin de semana que viene se abra".



En este sentido, recalcó la importancia de que al , lleva tres choques oficiales sin goles en contra: "Es un gran mérito de todos. La confianza de terminar el arco en cero cada partido es muy importante para el equipo, porque nos afianza más. Hay que tratar de que el arco contrario se abra y poder hacer los goles que necesitamos".

"La confianza de terminar el arco en cero es muy importante"





Por otra parte, se mostró agradecido por ser convocado por el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, para la doble fecha FIFA, a disputarse en Septiembre: "Uno trabaja para tener estas oportunidades y hay que aprovecharlas. El fútbol da revancha y esta es una oportunidad muy linda que tengo. Me dolió mucho haberme quedado eliminado del Mundial. Ojalá tenga la chance de atajar y aprovecharlo al máximo", aseguró.



Por último opino sobre lo que puede ser el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Copa Conmebol Libertadores ante Racing Club: "Tenemos que aprovechar porque vamos a ser locales. Obviamente debemos tener las precauciones para que no nos conviertan. Vamos a tener que salir de entrada a buscar el partido, a marcar un gol en seguida, pero a no desesperarnos. Debemos tener la tranquilidad de que todo va a salir bien", cerró.