Rulli, la gran apuesta en el arco

Lionel Scaloni realizó una limpieza profunda en su primera lista al frente y sin dudas la meta está puesta en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y además de la Copa América del año que viene. Tras la pobre actuación en la Copa del Mundo en Rusia y ahora buscará cambiar la imágen en dos amistosos en el próximo mes de septiembre cuando se mida ante Guatemala y Colombia ambos encuentros amistosos por la doble fecha FIFA, Scaloni decidió citar a tres porteros en su primera nómina: Sergio Romero, quien vuelve a ser convocado, Franco Armani y por último aparece Rulli.

El actual guardameta del conjunto de San Sebastián en la última temporada no tuvo buenas actuaciones y quiere cambiar el chip rápidamente para ganarse la confianza del cuerpo técnico albicelete. En el presente mercado de pases, estuvo a un paso de ser nuevo refuerzo de Boca y sin embargo, decidió continuar en el viejo continente porque no aceptó el ofrecimiento del Xeneize, por otro lado, nunca fue convocado la mayor de Argentina y fue capitán en los Juegos Olímpicos de Brasil hace dos años donde el equipo nacional no tuvo un buen rendimiento en la competición.

El ex jugador del Pincha está en España hace cuatro años y llegó para suceder en el puesto a Claudio Bravo en la escuadra de La Real, además en el elenco español es la gran apuesta y ahora por eso le llegó el llamado para pelear un puesto para quedarse en los tres palos en el arco nacional.