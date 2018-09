Leonardo Madelón: "La madurez con la que jugamos"

Post encuentro entre San Martín de Tucumán y Unión en La Ciudadela, por lo que fue la segunda fecha de esta Superliga 2018/19, el DT, Leonardo Madelón, hizo algunas declaraciones con respecto al mismo. Se jugó este lunes, a las 17:45 horas, el cual terminó en empate 1 a 1.

El entrenador del elenco santafesino se refirió a lo que se hizo bien durante el partido: “La madurez con la que jugamos y el hecho de no desesperarnos. Les dije a los muchachos que debíamos ser pacientes. Casi lo ganamos en el final, pero está claro que algo nos faltó. De todos modos, jugamos mejor de lo que lo veníamos haciendo en los partidos de visitantes. Este es un rival directo en los promedios. Yo no me olvido de esa tabla, la tengo bien estudiada. Acá somos 12 o 13 equipos que estamos ahí nomás. Un par de buenos o malos resultados, nos alivian o nos complican”.

Prosiguió haciendo referencia a la decisión de que no haya jugado Nelson Acevedo: “Si hubiese sido una final o un partido decisivo, lo ponía. No quiero perder jugadores por más tiempo porque recién estamos en el arranque, esto recién empieza y no había razones para arriesgarlo. Es posible que con él hayamos ganado en precisión, porque es un jugador apto para esa clase de juego. De todos modos, Manuel De Iriondo lo hizo bien”.

Aclaró que le sorprendió el gol de San Martín de Tucumán, el cual se dio en un momento de dominio de Unión: “Fue una jugada aislada. Nosotros manejamos el partido en ese primer tiempo y ellos fueron contundentes en la única que tuvieron. Sabíamos que Claudio Bieler podía peinar la pelota y que los volantes laterales aparecían por los callejones que se formaban entre el “4” y el “2” o entre el “3” y el “6””.

“No puedo opinar mucho desde mi posición, pero nunca sabemos si es por un brazo, por el cuerpo, la cabeza, las pestañas. Después, Franco tuvo otra en el final que se la sacaron. Tanto él como el resto de los muchachos dejaron todo en un marco complicado, ante 20 o 30 mil personas y en un partido que había que jugar con mucho coraje”, señaló sobre la jugada de gol anulada a Franco Soldano por offside.

Luego analizó sobre el tema Soldano: “Tengo que hablar con Luis Spahn, con el presidente. Dejamos algunos temas para tocar en Santa Fe. A mí me preocupa en parte, porque mientras tanto a Franco lo pongo y la verdad que es un divino. Si ustedes lo vieran ahí en el vestuario cómo está, todo cortado y lastimado por el roce constante con los defensores rivales. Deja todo en la cancha Soldano, no se guarda nada. Pero volviendo a la pregunta, habrá que esperar, no queda otra. El presidente sabe mi postura, entiendo la de él también y obviamente los intereses de los jugadores”.

Otro análisis que hizo, fue sobre el punto obtenido en condición de visitante: “No lo discuto porque, como dije antes, algo nos faltó. Hasta tres cuartos de cancha hicimos las cosas bien, pero nos faltó esa fineza en el final de la jugada. Estoy muy contento con Franco Troyansky y lo veo muy contento a él. Antes del partido me dijo que estaba feliz porque se había encontrado con una ciudad linda y con un grupo al que se adaptó rápidamente”.

Por último, explicó su decisión de haber sacado a Franco Fragapane: “No lo ví bien, no estaba haciendo un buen partido. Como siempre digo, todos tienen derecho a no tener un buen partido. Y creo que a Fragapane le pasó eso”.