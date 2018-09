Independiente pedirá los puntos. Imagen: Libertadores Un partido que no terminó a los 45 del segundo tiempo

El estadio Libertadores de América vivió la fiesta de la Copa Libertadores. En un partido apretado Independiente y Santos no se sacaron ventajas, pero el partido no solo terminó con el pitazo final del árbitro, sino que además de las declaraciones quedó pendiente una presentación formal de Independiente por la mala inclusión del uruguayo Carlos Sánchez en el once titular del club brasilero.