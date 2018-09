Lionel Scaloni: "Siempre me fijé en un fútbol más directo y vertical"

Después de que se diera a conocer la lista de convocados, con caras nuevas, para los amistosos del 7 y 11 de septiembre, Lionel Scaloni habló con la prensa. El DT interino de la Selección Argentina, admitió que es de su gusto el juego directo y vertical. También, mencionó a Sergio Romero, quien puede llegar a ser citado, dependerá de su estudio.

"No tengo predilección por un sistema. De hecho en L´Alcúdia, con el Sub 20, jugamos con tres, cuatro y cinco defensores, por ejemplo. No creo que sea importante eso y si la ocupación de espacios. Creemos que el fútbol va camino a ser más vertical y nos gusta ese fútbol, robar para llegar lo más rápido posible al arco de enfrente. Es lo que intentamos hacer con la Sub 20 y lo que intentaremos hacer con la Mayor. Hay calidad y hay que jugar, nadie dice lo contrario, pero el objetivo será hacer daño y buscar el gol lo más rápido posible", declaró el DT interino de la Albiceleste.

El ex jugador de Newell´s, Atalanta, entre otros, explicó: "Tuve tantos técnicos que saqué muchísimas cosas, aunque no sólo de los que me dirigieron sino también de los que fui a visitar en los últimos años. Cada DT tiene su librito y después lo adopta o no lo adopta. Insisto, yo siempre me fijé en un fútbol más directo y vertical. Fui un jugador de marca y cuando más desacomodado estaba más daño me hacían los adversarios".

El rosarino, demostró lo que pretende: "En el Mundial quedó en evidencia que ganaron los equipos con transiciones rápidas. Francia y Croacia robaban la pelota y en tres o cuatro segundos estaban en posición de gol. Hoy el fútbol está yendo para ese lado, a mí me gusta y es el momento de plasmarlo en la Argentina también".

En referencia a Sergio Romero, dijo: "Chiquito está en la lista y estamos evaluando la posibilidad de que él juegue o esté por lo menos disponible este fin de semana con el Manchester para luego la siguiente semana ya estar totalmente recuperado".

Además, le puso un plazo a la convocatoria definitiva: "En cualquier caso nosotros todavía tenemos una semana para convocar a otro arquero del fútbol argentino, en caso de que chiquito no pueda estar. Lo que está claro es que vendrá si nos da la garantía de poder jugar". Scaloni continuó, diciendo: "El nombre del futbolista del ámbito local sería Esteban Andrada".

Para concluir con el tema del arquero, afirmó: "Estamos en contacto con Chiquito y este fin de semana, a más tardar el domingo tenemos que saber si está en condiciones. Está entrenando y seguramente tendremos una novedad antes del domingo porque la idea si él no está bien es llamar otro arquero".

Con respecto a la ausencia de Lionel Messi: "Hablé con él y partir de esa charla él no está en esta convocatoria para estos dos partidos. Del futuro no hablamos, seguramente todos sabemos lo que representa para nosotros y ya veremos qué pasa. Tengo una buena relación con él y fuimos bastante claros, en esta convocatoria no va a estar, más adelante ya se verá, pero todo en buenos términos". El ex defensor y compañero de La Pulga en el Mundial 2006, agregó: "No debe haber entrenador del mundo al que le venga bien que Messi no venga. Como dije, hablamos los dos, pero sería muy imprudente de mi parte decir que se quede y no venga, muy imprudente".

Por último, habló sobre las futuras convocatorias: "Es evidente que han quedado jugadores que me hubiera gustado ver y a lo mejor esta semana hasta podemos citar alguno. Estamos convencidos de que necesitamos probar. Obvio que el resultado cuenta porque Argentina tiene que ganar, pero es el momento de que los chicos se pongan la camiseta y se convenzan de que pueden jugar en la Selección. Tratamos de inculcar eso, que el que se pone la camiseta por primera vez no se la saque más. Es lo que les dijimos a los chicos del Sub 20, esperemos que a futuro uno pueda llegar a elegir entre una buena cantidad de jugadores".