Gallardo: "Estoy muy conforme con el rendimiento del equipo"

Luego de lo que fue el entrenamiento matutino de River Plate, en su predio River Camp de Ezeiza, el director técnico Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa, en el mediodía de hoy. En esta charla, analizó la actualidad de su equipo y mostró su conformidad por el rendimiento de sus jugadores.

"Veo que se analiza mucho el resultado de un partido, pero nada del nivel de juego. A pesar de la ineficacia, yo estoy muy conforme con el rendimiento del equipo. Me quedó una sensación linda, en cuanto al juego y las formas", manifestó el Muñeco, en alusión al empate 0-0 del último sábado ante Belgrano.

Posteriormente, el director técnico dejó en claro que no guardará jugadores para reservarlos, de cara al choque de Octavos de Final de la Copa Conmebol Libertadores ante Racing Club, el cuál se jugará el próximo miércoles. En este sentido dijo: "El sábado (ante Argentinos Juniors) jugaré con el equipo que mejor considere. No pienso guardarme nada, porque tenemos que ganar en la Superliga".

"Hay algunas cosas que se desarrollan en mi cabeza y que veo que pueden ser buenas para el equipo. A veces se toman decisiones por determinado momento que transita el equipo. Veo cuales pueden ser las mejores respuestas de los jugadores, que en definitiva son los que me marcan cómo puedo ir armando diferente dispositivos tácticos", confesó, en cuanto a la conformación de su escuadra.

Sobre lo que puede ser el duelo ante el Bicho Colorado, Gallardo opinó: "No todos los partidos son iguales. Creo que se puede dar de una manera diferente. Argentinos es un equipo que intentará jugar y salir rápido de contraataque".

Por otra parte, afirmó que desde el club no se tomó ninguna postura en cuanto a estar de acuerdo o no con la posibilidad de que el Millonario juegue en la fecha FIFA de Septiembre ante Platense, por Copa Argentina. Cabe tener en cuenta que de disputarse ese encuentro en algunos de esos días, el equipo no podrá contar con Franco Armani, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez, ni el colombiano Juan Fernando Quintero, que serán convocados por sus respectivos seleccionados nacionales.

Por último, en respuesta a la seguidilla de lesiones que afectó a River, el entrenador analizó: "A veces suceden cosas inesperadas que se dan. Estuvimos mucho tiempo sin que pase nada y ahora con esta racha negativa de lesionados, tenemos que pasarla lo más rapido posible".