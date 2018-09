Ariel Holan: "Si necesitamos 5 ocasiones para hacer un gol se es difícil ser competitivo"

Luego de la derrota 1 a 0 frente a Defensa y Justicia de local, Holan habló en la conferencia de prensa y fue autocrítico con la actuación de Independiente. Al ser consultado por la cantidad de ocasiones que tuvo el equipo, el técnico no ocultó su preocupación y declaró que "si Independiente necesita tener 5 ocasiones para convertir un gol se va a hacer difícil pelear el campeonato".



Además habló de los cambios que realizó durante el partido: "Si hacemos cambios tenemos que tratar de no perder consistencia", declaró el DT. Y añadió que "no hay que bajar el rendimiento" en referencia a cómo afectaron los cambios al juego del Rojo.



Inevitablemente, el técnico tuvo que hablar sobre la vuelta por los Octavos de Final de la Copa Libertadores frente a Santos. "No voy a hacer un análisis extra futbolístico del partido frente a Santos. Tenemos que pensar en ir a Brasil y tratar de ganar", expresó Holan. Además, añadió que "los reglamentos están para cumplirse", con respecto a que se le dé por ganado el partido al club.

Nicolás Domingo y Martín Campaña hablaron una vez finalizado el partido y se refirieron también al duelo frente al Santos: "Nosotros sabemos que empatamos y vamos a salir a ganar en Brasil", declaró el arquero. Por su parte el volante agregó que "el clima va a ser similar al que vivimos con Flamengo". Y afirmó, al igual que su compañero, que van a salir a "jugar al fútbol" en Brasil.