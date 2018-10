Sebastián Bértoli: “Nos superaron bien”

Luego de la dura derrota ante Racing por 3 a 0, en el Presbítero Bartolomé Grella, un resultado que complica aún más en la tabla de los promedios, Sebastián Bértoli fue uno de los que habló. El emblema del elenco entrerriano, admitió que la Academia los superó bien, además aclaró, que no se encuentran enojados, sino dolidos. Otro de los temas fue la importancia de sumar para poder mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

“Nos superaron bien, es un gran equipo, pero si convertíamos pasaba a ser nuestro plan de partido y fue el de Racing, con movilidad y un perfil para resolver admirable. Se hizo difícil”, dijo el arquero y capitán del Rojinegro.

En relación al transcurso del partido, Bértoli comentó: “Nos manejaron bien la pelota y no ligamos en el partido. Si convertíamos las situaciones que generamos, hubiera sido otra la historia, pero no sucedió”. Además, admitió: “Se nos hizo difícil presionar por el dominio de pelota de Racing, que fue muy bueno y así nos controlaron el partido”.

“No estamos enojados, sino dolidos por cómo se dio el partido, que no era lo que esperábamos. Nos superaron y por ahí pasa el dolor. Entendemos que es un momento difícil, pero también entendemos que recién arranca el torneo y no debemos volvernos locos, de mala manera, pero si empezar a corregir cuestiones para empezar a sumar”, declaró.

Para cerrar, el ídolo del Santo remarcó: “Nos tenemos que ocupar de sumar, porque venimos de dos partidos, contra Colón y San Martín de merecer más y no se vio reflejado en puntos, pero en los partidos anteriores se vio diferente. La realidad es que necesitamos sumar contra Banfield”.