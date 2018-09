Olimpo - Sarmiento: casi casi

El Club Atlético Sarmiento viene de no ganar ninguno de sus 4 amistosos de pretemporada: perdió 1-0 ante Flandria, otros dos fueron 0-0 contra Agropecuario de Carlos Casares, y el último este fin de semana, derrota en Junín 1-2 contra Defensores de Belgrano de Villa Ramallo que tuvo un impacto negativo entre sus seguidores, pero que no dejan de ser encuentros que no definen de ninguna manera como arrancarán este torneo.

Su director técnico, Iván Delfino ha decidido tomarse una especie de revancha por quedarse a las puertas de lograr el objetivo de subir a la Superliga Argentina, y junto a los dirigentes han tratado de balancear el desequilibrio entre bajas y altas en este receso.

Se fueron Ignacio Cacheiro, Fernando Pellegrino, Matías Sarulyte, Ramiro Arias, Nahuel Estévez, Renzo Spinaci, Gonzalo Bazán, Patricio Vidal, Lucas Passerini y Joaquín Boghossian.

Entre sus incorporaciones podemos nombrar al defensor Wilfredo Olivera (ex Rafaela), al delantero Ariel Cólzera y el volante Franco Leys (ambos de Juventud Unida de Gualeguaychú), el atacante Nicolás Orsini (Deportivo Luqueño), y el mediapunta Daniel Garro que llega de Estudiantes de Río Cuarto. Y como dato importante es que Cólzera y Guillermo Farré, (dos piezas bien consideradas por su DT) no podrán ser de la partida este domingo.

Olimpo sólo tuvo un partido amistoso de pretemporada, venció 3-2 a Ramón Santamarina de Tandil como visitante, pero en ese período jugó dos partidos de Copa Argentina, utilizando sólo los juveniles por causas de inhibiciones de los nuevos contratos, el primero por 32vos de final, fue empate 1-1 ante Aldosivi, venciendo en los penales 4-3 y pasando a 16vos ante Gimnasia quien ganó el duelo 1-0, despidiendo al Aurinegro de la competición.

Las gestiones de Olimpo lograron que los refuerzos queden habilitados, aunque la lista de refuerzos definitivamente pasó a 12 ya que dejaron la institución Kevin Cardozo, Joaquin Parra y Enzo Martínez, y cerrado el libro de pases quedaron Ezequiel Viola, Fermín Holgado, Agustín Cattaneo, Salvador Sánchez, Raul Iberbia, Lucas Lazo, Gabriel Graciani, Franco Lefiñir, Bruno Díaz, Marcelo Argüello, Nahuel Barragán y Matías Persia. Pero por otra parte no serán de la partida ni Martín Ferreyra (defensor goleador de la pretemporada), por un cuadro gripal, ni con Maximiliano Fornari por continuar con molestias por una sobrecarga en el cuádriceps derecho.

FICHA DEL PARTIDO:

Nacional B Primera fecha

Domingo 26 de Agosto de 2018

Horario: 15:30 hs

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Pablo Dóvalo

Emite: Sin emisión de TV

Probables formaciones

Fuentes: aurinegro.com.ar, Lu2 , La Nueva y NDO.