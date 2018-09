Palabra del Pato

La preocupación es elocuente en Victoria. Pasaron tres partidos donde Tigre tenía todo para ganarlos, y sin embargo, por impericias ofensivas y defensivas, terminó conformándose con un punto, que a esta altura, sirven de poco pensando en la permanencia.

Tras el nuevo 2-2 ante San Martín de San Juan, en la zona mixta del estadio José Dellagiovanna, no habló el DT, pero sí atendió a la prensa el capitán sin cinta, Martín Galmarini, quien se mostró confiado en revertir esta historia.

"Hay que ser autocríticos. Hicimos dos goles en los tres partidos y no ganamos ninguno. Preocupa que nos lleguen poco y nos conviertan", advirtió el Patito, quién está jugando de lateral por derecha.

Por otra parte, el experimentado volante destacó la principal falencia del equipo: "Lo que más nos cuesta es mantener el resultado. Pero sigo confiando en este plantel. No es fácil pelear el descenso. Hoy fue un golpe grande, jugamos ante un rival directo". Pato fue clave en aquel equipazo del Vasco Arruabarrena que mantuvo la categoría en 2012, en una campaña histórica.

"Nos está jugando en contra no ganar. Pero sigo confiando a muerte en este grupo, lo vamos a sacar. Hay que seguir trabajando, no vamos a aflojar. Somos nosotros quienes tienen que contagiar a la gente”, culminó el referente del plantel, quien renovó contrato por una temporada más y quiere dejar a Tigre donde jugadores como él lo pusieron en 2007, en la élite del fútbol argentino.

Flojo estreno del arquero

Augusto Batalla debutó en el arco matador, en reemplazo de Gonzalo Marinelli. No obstante, no fue una buena tarde para el ex River y Atlético Tucumán, quien tuvo un error de cálculo en el tanto de Martín Bravo.

Una vez terminado el cotejo, habló con Fox Sports y comentó lo siguiente: "Fue complicado, ellos (SMSJ) son un equipo que juega bien a la pelota. En el primer gol fue error mío, en el segundo tuvimos mucha mala pata, estamos teniendo mucha mala pata, pero como dije, estoy seguro que lo vamos a sacar adelante: tenemos jugadores, tenemos plantel y grupo humano".

Consultado sobre su mala salida en el tanto del empate 1-1 del visitante, el guardameta dijo: "En el 1° gol el centro fue muy bueno, en el segundo fue mala suerte, pasan cosas en milésimas de segundo. Estamos con mala suerte, pero estoy convencido que lo vamos a sacar adelante. Los del fondo y los de adelante tenemos que hacer mejor nuestro trabajo".