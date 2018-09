Schelotto: “Acá no hay falso 9”

El técnico xeneize analizó el partido jugado en Parque Patricios y también diferentes temas de la actualidad de Boca. Guillermo Barros Schelotto, analizó el empate sin goles entre su equipo y Huracán, y consideró que les faltó "tranquilidad en los últimos metros".

"Sabíamos que el partido iba a ser duro; últimamente muchas veces la cancha no es buena y el rival juega a correr. Nos adaptamos a ese juego, no sufrimos, pero nos faltó tranquilidad en los últimos metros", apuntó el DT.

Por otro lado, el técnico auriazul fue consultado por la ausencia de Tevez en cancha de Huracán, a lo que afirmó: "Uno tiene una consideración especial por su trayectoria, pero tenemos muchas variantes. Tengo que poner lo que creo que es lo mejor, siendo honesto con el equipo. Para este partido pensamos en los 18 que elegimos, no hay nada en particular, es algo futbolístico".

¿Y el 9?

“Zarate es un 9 como Benedetto”

Asimismo, Guillermo cuestionó a quienes lo critican "por jugar sin 9", al afirmar que Mauro Zárate es centro delantero: "Zárate es un 9 como Benedetto, de más técnica y velocidad que un 9 de área como Wanchope. No sé por qué dicen que no es 9. Si no juega de 9, ¿de qué juega entonces? Zárate si quiere puede jugar en todas las posiciones, acá no hay falso 9. Puede jugar de 9 o atrás del 9. Es una disposición táctica como la que usó la Selección en el Mundial en un partido que perdió (NdeR: ante Francia)”.

No le tembló la lengua

No sólo por las revanchas que se juegan entre los días martes y jueves, en la Copa Libertadores, sino por las resoluciones que tomó y que debe tomar la Conmebol. Ya se expidió con el caso River, explicando que el primer partido seguirá 0-0 pese a la mala inclusión de Zuculini y que el volante deberá cumplir dos partidos pendientes de 2013 el miércoles como primera fecha de las 2.

Y le falta definir, este lunes por la tarde, por Independiente-Santos, luego de que Carlos Sánchez jugara la ida pese a deber un partido de sanción de 2015. En el medio de todo esto, Guillermo Barros Schelotto habló y dejó sentencia. No tiró la pelota fuera: primero se refirió a la suspensión de una fecha que debe cumplir, de la que se enteró el viernes.

“Hay que aplicar el reglamento”

"Me sorprendió la sanción de Conmebol (NdR: no puede dirigir la revancha contra Libertad) porque ni sabía que había salido tarde, nadie me avisó. Si está en el reglamento, está bien. Iré arriba, a algún otro lado. Pero si así dice el reglamento y llegamos tarde, la verdad nadie me avisó, pero está bien”.

Para finalizar el DT siguió en el ida y vuelta con los periodistas por el tema de la suspensión: “¿Y sobre Zuculini? Se tiene que aplicar el reglamento, no sé lo que dice jaja. Hay que hacer la denuncia o actuar de oficio, hacer cumplir lo que está escrito, no sé. No sé qué dijo Blanco. Es un tema de la Conmebol”.