Con poco a cuartos

El Decano visitó al Verdolaga por la fase de 8vos de final de la Copa Conmebol Libertadores en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia y pese a haber perdido el juego por un tanto contra cero, pasó a cuartos de final y se enfrentará al último campeón, Gremio de Porto Alegre, que eliminó a Estudiantes de La Plata por penales.

Atlético inició el encuentro desordenado. Nacional lo buscó, lo metió en el fondo y lo desequilibró y en el minuto 12 con gol de Omar Duarte, el Verde pasó a ganar el encuentro. El Decano intentaba tener posición de la pelota, pero los criollos no se lo permitían. El juego se volvió muy rápido, los tucumanos cayeron en el juego de los colombianos y comenzaron a sufrir más de lo esperado.

El local atacaba por todos lados, y la defensa de la visita fue superada ampliamente. En el minuto 35, Aguilar buscó extender el resultado de cabeza, luego de un tiro de esquina, pero Cristian Lucchetti evitó esa clara maniobra. El Deca intentaba controlar la situación, pero el rival lo desordenaba y lo llevaba al límite. La primera etapa terminaría con más sobresaltos. En el minuto 43 el Laucha desvió con la yema de los dedos una volea de ¾ de cancha de Aldo Ramírez. La primera etapa concluyó con la ventaja impuesta por Duarte.

En el tiempo complementario Zielinski introdujo la primera variante. Ingresó Gervasio Núñez por Risso Patrón. El planteo táctico cambió totalmente: Guillermo Acosta pasó del medio campo a la defensa. Un 4-4-2 bien diferenciado utilizaría el Ruso para la segunda etapa.

La intensidad del partido cambió, Atlético jugó un poco más y controló la pelota. No pasó tantos sobresaltos como en el primer tiempo. Durante los primeros minutos no sucedió nada interesante, pero en el minuto 65 llegaría la polémica, José San Román le cometería penal a Dairo Moreno, pero el árbitro chileno Roberto Tobar pasaría inadvertido frente a esta acción. Los tucumanos controlaban como podían el ataque de los colombianos. En el minuto 79 la visita tuvo la jugada más clara: Matos se la baja para Leandro Díaz, éste solo no pudo definir y se topó con el arquero Christian Vargas que evitó el empate.

Una vez cumplido el tiempo reglamentario, se jugaron 5´adicionales. Atlético Tucumán cayó por 1-0 frente a Atlético Nacional y con poco le alcanzó para clasificarse a la siguiente fase, ya que había ganado la primera serie de local por 2-0.