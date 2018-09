Blanco: "Estamos preparados para grandes cosas"

En una entrevista para el programa de radio Cracks del Sur, el volante de Defensa y Justicia, Domingo Blanco reconoció: "Contento por el triunfo porque estoy en Defensa, pero no me olvido del Rojo porque es el club que me vio nacer y tengo cariño por ese club". Además deslizó: "Estoy muy contento con los dirigentes y con Beccacece por darme la oportunidad. Mi función en el Halcón es en el medio, más de atacar que defender. Pero si hay que hacerlo, hay que dejar todo".

Después puntualizó: "Este equipo puede adaptarse a muchas situaciones. El grupo merece mucho más en el futuro". A su vez rescató: "Defensa es un club muy lindo, organizado. Estoy agradecido porque me abrió las puertas para seguir jugando en Primera". A su vez manifestó: "Estoy muy contento de estar acá. Con este equipo vamos a pelear el torneo y la Copa".

Luego, el ex mediocampista de Independiente analizó: "Este torneo va a ser duro, va a estar complicado. Esperemos sacar una victoria de local contra Belgrano y sacarnos la espina de no ganar en nuestra cancha". Por último, comentó: "En este grupo todos alientan, todos tiran para adelante, estamos preparados para grandes cosas".

Con respecto al próximo encuentro ante Belgrano, por la cuarta fecha de la Superliga Argentina, Lisandro Martínez y Nicolás Fernández, quienes finalizaron el compromiso ante el cuadro de Avellaneda con molestias, entrenaron esta semana sin dificultades. A su vez también practicó con normalidad Marcelo Larrondo, luego de vencer algunas dolencias. Asimismo, el entrenador Sebastián Beccacece no podrá contar con Mauricio Tevez porque se recupera de una distensión. Por último, en cuanto al choque frente al Pirata, se disputará el sábado 1 de septiembre a las 13:15 en el estadio Norberto Tomaghello y será dirigido por Mauro Vigliano.