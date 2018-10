Amistoso: Igualdad entre el Tomba y el Globo

Luego de la gran victoria como local ante Newell´s Old Boys, Diego Dabove no quiere relajar a ninguno de sus futbolistas. Por lo tanto, se organizó un encuentro amistoso en el predio de Godoy Cruz para que los futbolistas que no sumaron minutos ante el equipo rosarino sigan sumando rodaje de cara a los próximos encuentros por la Superliga Argentina.

El Expreso formó con: Andrés Mehring; Giuliano Barone, Joaquín Varela, Brian Alferez, Facundo Cobos; Fabián Henríquez, Diego Sosa, Valentín Burgoa; Ángel González, Victorio Ramis y Gabriel Ávalos.

El trámite del encuentro comenzó parejo pero luego el Tomba sacó provecho de su categoría y marcó el primer tanto del amistoso. Valentín Burgoa a los 15 minutos de la primera mitad fue quien rompió el empate en cero parcial entre ambos equipos.

En el segundo tiempo, el conjunto de Dabove siguió dominando el juego. Sin embargo, la falta de efectividad hizo que el local no lograse aumentar su ventaja en el marcador. Debido a esto, Huracán en una de las pocas oportunidades que tuvo durante el partido logró igualar de la mano de Terzaghi.

Mientras los suplentes desarrollaban el amistoso ante el conjunto lasherino, los futbolistas que participaron en el triunfo ante la Lepra realizaron trabajos en el gimnasio del predio y luego se dirigieron hacia una de las canchas para realizar otros trabajos.

Luego de la jornada de trabajo, Victorio Ramis estuvo presente en conferencia de prensa. El delantero se encuentra suspendido luego de una expulsión directa en la Superliga anterior ante Tigre: “La suspensión se me hizo muy larga. No veo la hora de sumar al grupo".

El Tomba se preparará de cara al próximo encuentro ante un rival complicado y en una cancha adversa. Talleres es uno de los equipos más peligrosos de este 2018 y será fundamental traer a casa un resultado positivo. Por esto mismo, el técnico del Bodeguero no pierde de vista a ninguno de sus dirigidos y el amistoso ante Huracán fue importante para que varios jugadores sumen minutos, más experiencia con la camiseta de Godoy Cruz y para ser observados por el DT.