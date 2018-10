Leonardo Madelón: "El gol trajo justicia"

Posterior al encuentro entre Unión y San Lorenzo en el 15 de Abril, por lo que fue la tercera fecha de la Superliga 2018/19, el DT, Leonardo Madelón, hizo algunas declaraciones con respecto al mismo.

El entrenador del elenco santafesino hizo un análisis sobre el compromiso que tuvo el lunes por la noche: “El gol trajo justicia, porque San Lorenzo es un equipo difícil que se repliega y sale rápido, como ocurrió en el gol de ellos. Sabíamos de eso. Empatamos contra un equipo grande y que tiene buenos jugadores. Me deja tranquilo la paciencia y la seguridad que tiene el equipo, porque sabe que en algún momento lo puede empatar o ganar. El penal de Rodrigo Gómez estuvo muy bien pateado, entró muy bien, los cambios estuvieron muy bien. Ahora trataremos de acomodar el equipo”.

Prosiguió destacando sobre el equipo: “Nosotros este martes realizaremos fútbol por la tarde, ante San Francisco, abierto para la prensa, con todos los suplentes, más los que quedaron afuera del plantel y algunos chicos. Pensando en el partido del domingo, que es nuestro partido y el de la gente. Este lunes jugamos como una final, sin pensar en la semana que viene. Así lo demostró el equipo, hablaron los jugadores, algunos emocionados con la actitud que pusieron. Habló Jonathan Bottinelli y dijo que lo emociona ver cómo un equipo mete tanto hasta el final, aún sabiendo que el resultado era negativo. Eso es saludable para el cuerpo técnico”.

Aclaró la superioridad que mostró el equipo ante San Lorenzo: “Con lo que hizo Unión, por más que hubiésemos perdido me iba tranquilo. Me hubiese dolido perder la localía, somos muy fuertes en casa. Hablé con los chicos de San Lorenzo y me dijeron que somos un equipo difícil, con una cancha complicada. Eso nos enorgullece a nosotros y a la gente. Los cambios entraron bien, Bruno Pittón ingresó para hacernos ancho, Gómez para aprovechar su pegada, y Federico Andrada es un chico de buen pie. Todos son importantes, incluso los que están afuera”.

“Cuando un equipo termina jugando bien, lo que me preocupa es que estemos concentrados para el próximo partido, que no haya lesiones. Siempre hay que cuidar las cosas buenas y mejorar las que hagan falta. Me preocupa que tiramos un corner a favor y terminó en gol de San Lorenzo. Eso lo queremos llevar para el lado de la experiencia y que no nos pase más”, señaló sobre lo que más le preocupó del Tatengue.

Luego indicó quien es el encargado de patear los penales: “A los penales los patea Franco Soldano por naturaleza, había entrado bien, estaba con confianza, le hicieron a él la infracción. Venía de patear y de meterla en Copa Argentina y ahora se lo tapó muy bien Nicolás Navarro”.

Más tarde realizó un análisis sobre el futuro de Franco Soldano: “Será lo que deba ser y por medios naturales. Es una pregunta para la dirigencia, no puedo manejar el destino de un jugador. Si pido que no se vaya, que lo dejen y después no tiene un buen final en su carrera me quedará un cargo de conciencia. Siempre que quieran a un jugador de Unión me enorgullece muchísimo. Está preparado y contento en Unión, hoy podría haber metido uno o dos goles. Estoy tranquilo de tenerlo pero por las dudas preparamos a los demás”.

Por último, confesó que es lo que más le llena de orgullo del equipo: “Pedí silencio y les dije que nunca me pasó esto. Tengo que reconocer que estoy emocionado porque nunca vi tanta energía junta en una cancha, en adversidad ante un equipo grande. Fuimos con toda la vergüenza del mundo. El equipo se ganó el aplauso, y demuestra lo unido que está como grupo”.