Franco Soldano: "Lo fundamental es ganar"

Soldano lleva un gol en lo que va de la Superliga, dos menos que Fernández de Defensa y Justicia, estuvo muy cerca de convertirse en héroe sino fuera por la excelente actuación del arquero Nicolás Navarro que le saca un cabezazo faltando dos minutos para que finalice el encuentro: “Estamos demostrando que somos un equipo muy maduro. No perdimos la calma en ningún momento, igual que en Tucumán y en el primer partido contra Aldosivi. Creo que si se jugaban cinco minutos más lo ganábamos”, dijo el delantero Tatengue apenas comenzada sus declaraciones.

El delantero cordobés tiene sobre sí, varias ofertas de clubes europeos que quieren contar con sus servicios, pero con certeza y modestia hablo de las ocasiones de gol que el arquero Navarro les tapó: “Hicimos figura al arquero rival y eso habla bien de nosotros. Esta vez más por virtud de Navarro que por ineficacia nuestra, a mí me sacó un cabezazo sobre el final y hubo otro que la sacó un defensor en la línea”.

También se refirió al penal que pateo su compañero Rodrigo Gómez: “En el penal es una cuestión de confianza. Rodrigo entró bien, para nosotros es un jugador muy importante. Se tuvo confianza y me pidió para patear el penal, y erra el que patea. Acá hay mucho compañerismo y solidaridad, no importa quién haga los goles. Lo fundamental es ganar, aunque esta vez no se nos dio, igual le tenemos toda la confianza”.

A dos del máximo artillero de la Superliga y con toda una temporada por delante, Soldano no aseguró nada sobre su posible transferencia: “Yo soy jugador de Unión y a partir de ahora tengo que pensar en el partido contra Colón. Si mañana me dicen otra cosa tendré que cambiar, pero esto es el día a día. Monterrey me interesa, es uno de los clubes más grandes de México”, con elogios al equipo mexicano cerró sus dichos.