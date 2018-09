Se viene el Tiburón

Tigre sigue golpeado por los puntos que pudieron ser y no fueron. Tres empates seguidos, todos por 2-2, todos empezando ganando, todos con ventaja que no supo aprovechar y por eso, sigue hundido en los promedios, no puede zarpar y no el pudo descontar a un rival directo como lo era San Martín de San Juan. Con un panorama muy difícil, continúa en el cargo Cristian Ledesma, que en 20 partidos dirigidos, solo obtuvo cuatro victorias (incluyendo la de la Copa Argentina). Las fechas pasan, a la Superliga le quedan 22 jornadas y en el horizonte se viene Aldosivi, equipo recién ascendido y también rival directo por al permanencia. Jugarán este domingo desde las 15.30, en el estadio José María Minella.

El Tiburón, que supo estar en la elite del fútbol argentino entre 2015 y 2017, solo estuvo un año más en la B Nacional, ya que ascendió siendo campeón. Si bien se desarmó buena parte del plantel que obtuvo el ascenso, se armó con buenos nombres para seguir en la A. Su debut en la Superliga fue con tropiezo, por 1-0 ante Unión, sin embargo, viene de ganar dos partidos seguidos: primero, derrotó en La Feliz por 2-1 a Huracán, y en la jornada anterior, venció 1-0 a Lanús en La Fortaleza, con tanto del ex Independiente Matías Pisano. Seis puntos cosechados de nueve en disputa y una muy buena posición en la tabla de promedios, que deberá mantener y que oscilará porque divide por una temporada.

El conjunto de Gustavo Álvarez tiene en su plantel a dos futbolistas que jugaron en el Matador la pasada Superliga: Javier Iritier y Denis Stracqualursi, aunque ambos no son titulares en este momento. El equipo base es el siguiente: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Emiliano Amor, Jefferson Mena, Lucas Villaba; Nahuel Yeri, Fernando Godoy, Iván Colman; Matías Pisano, Cristian Chávez y Fernando Tellechea. Además, en el banco tiene a jugadores como Ezequiel Videla y Emiliano Ozuna.

Aldosivi se reforzó bien, en todos los puestos, sobre todo en la parte del mediocampo ofensiva, con jugadores de buen pie. Tigre necesita sumar de a tres ante los equipos que están en su misma situación, la de la permanencia, sobre todo con estos conjuntos que no suman por las tres temporadas, así que no tiene que descontarle puntos (como sí a Patronato, Belgrano, SMSJ), solo superarlo en el promedio. A esta altura, otra igualdad no servirá de nada.

Buena racha

Tigre está invicto ante el rival marplatense, al cual visitará por primera vez en Primera División. En los tres cruces anteriores, se jugaron en el José Dellagiovanna. El primero fue en el Campeonato 2015, el cual ganó el Matador con doblete de Carlos Luna (José Sand, ex Tigre, marcaba para el visitante). El segundo se dio en el Transición 2016, y el equipo de Pedro Troglio vencía 2-0, con festejos de Federico González y Lucas Janson (Javi García le atajó un penal a Gastón Díaz, otro ex Tigre). Y en el último cruce, el cuadro de Victoria empató 1-1 en el Torneo 2016/17: Diego Sosa, con un golazo, abría la cuenta, pero el Tiburón empardaba con tanto de Antonio Medina.