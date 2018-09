Gustavo Barros Schelotto: “Por momentos pudimos hilvanar jugadas importantes y llegar al gol a través del buen juego”

El Mellizo habló luego del encuentro y se refirió a lo que viene por delante: “Tomamos este resultado cómo entusiasmo para los partidos que vienen. Tendremos un partido muy difícil con Vélez el domingo". Después continuó sobre el resultado que se vio en el marcador y lo que se vio en la cancha: "Es difícil sacar diferencia en la Libertadores, en el juego no hubo esa diferencia”.

El entrenador se refirió al nivel de los jugadores: "Feliz que podamos convertir goles y a los delanteros les da confianza. Cuando no se convierten goles, la prensa y el hincha los responsabiliza pero es responsabilidad de todos". Luego, agregó: "A los defensores los obligamos a pasar para que ataquen y a los delanteros a apretar para que defiendan. Hay cosas en el primer tiempo a corregir para que no vuelvan a suceder y no dar margen de error".

Por último se refirió a la situación de Ábila luego de todo lo que sucedió con la especulación de su suspensión y lo que ocurrió en otros equipos como Independiente, San Lorenzo, etc.: “Por situaciones que han pasado, por las dudas no queríamos que Wanchope corra riesgos y que juegue un compañero en lugar de él. Cuando tengamos la plena seguridad que no hay inconvenientes en la Conmebol con Wanchope, lo volveremos a utilizar. Más teniendo jugadores para reemplazarlo".

Por último, Gustavo finalizó: “A todos nos sorprende lo que pasa en Conmebol por lo que ha sucedido pero creo que todos actuaron en buena fe al incluir jugadores".