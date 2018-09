Abren el telón del sábado

Este sábado, desde las 13:15 horas, Defensa y Justicia recibirá en su estadio a Belgrano de Córdoba, en uno de los partidos de la cuarta fecha de la Superliga Argentina. Este encuentro será dirigido por Mauro Vigliano. El equipo de Florencio Varela consiguió su primer triunfo en el campeonato ya que le ganó a Independiente por 1 a 0. Anteriormente, en las primeras dos jornadas obtuvo dos empates contra Lanús y Atlético Tucumán. Para enfrentar al elenco cordobés, el técnico Sebastián Beccacece aguarda por la evolución de Hugo Silva, quien sufrió un esguince de rodilla en la práctica.

Si el defensor se encuentra mejor de esta dolencia, el Halcón repetiría la misma alineación que superó al Rojo: Ezequiel Unsain; Hugo Silva, Mariano Bareiro, Alexander Barboza, Lisandro Martínez; Leonel Miranda, Domingo Blanco, Gastón Togni; Ciru Rius, Ignacio Huguenet y Nicolás Fernández.

Por otro lado, el conjunto de Barrio Alberdi también logró en el fin de semana pasado, su primera victoria en el torneo al vencer por 2 a 1 a Estudiantes de la Plata. El Pirata en sus primeros compromisos igualó 0 a 0 frente a San Martín de San Juan y River Plate. Con respecto a la formación titular, el entrenador Lucas Bernardi admitió sobre el regreso de Juan Quiroga en conferencia de prensa: “Se lo ganó, tiene la posibilidad de participar. Gabriel (Alanís) no está y se abrió la competencia para todos y se la ganó”.

Luego, continuó: “En definitiva, la idea es que la competencia interna marque que el que está bien juega. Después, hay una realidad que te indica el partido que se está por jugar”. Finalmente agregó: “Lo del Negro fue simple, él se sostuvo en un nivel, no había participado de los últimos dos partidos, pero ahora cuando le tocó, está para jugar”.

Después concluyó sobre la presencia de Matías Suárez, quien no entrenó con normalidad durante la semana: “No tenemos un futbolista que este a la altura de Matías. Ahora, para que juegue sí o sí debe sostener su nivel, porque si no lo hace, no entra lo primero que te dije sobre que no hay uno igual en el plantel”.

Además de estas posibilidades, Bernardi analiza el ingreso de Gastón Gil Romero en lugar de Adrian Balboa, así Leonardo Sequeira arrancaría como delantero y Denis Rodríguez ocuparía otro puesto en el mediocampo. En consecuencia, el Celeste estaría compuesto por: César Rigamonti; Tomás Guidara, Sebastián Olivarez, Miguel Martínez y Juan Quiroga; Denis Rodríguez, Federico Lértora, Gastón Gil Romero o Adrian Balboa; Leonardo Sequeira y Matías Suárez.