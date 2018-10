Cara a cara: Leonardo Godoy y Luciano Abecasis

Algunos afirman que el fútbol argentino carece de defensores laterales de profesión que puedan desbordar hacia el área rival. Leonardo Godoy de Talleres de Córdoba, y Luciano Abecasis de Godoy Cruz, rompieron con esa premisa y hoy son dos figuras consolidadas producto de su talento y esfuerzo.

Con los remates al arco, las asistencias a los delanteros, y los goles que hicieron la temporada pasada, fueron dando pistas de lo que podrá verse en la cuarta fecha de la Superliga.

Leonardo Godoy

Foto: Talleres de Córdoba.

El defensor entrerriano de 23 años, nació en Concordia y llegó en 2016 a Talleres de Córdoba luego de formarse en las inferiores del Club Salto Grande y Atlético Rafaela (de Santa Fé).

A su llegada al club albiazul, se convirtió en el jugador con más presencias de la temporada 2016/2017, jugó 29 partidos de un total de 30. Además, marcó dos goles y asistió dos veces.

La pasada Superliga fue de menor a mayor, mejoró en potencia, velocidad e inteligencia. Clubes como Lanús, Boca y otros de Portugal mostraron interés por el marcador de punta que aseguró que seguirá en el club de Barrio Jardín.

"Leo" como lo llaman sus compañeros, evita los excesos."Es fundamental mantener los pies sobre la tierra y no marearse. Hoy me debo a Talleres y quiero seguir creciendo acá. Me encantaría disputar una Copa Libertadores y jugar en la Selección", aclaró en una entrevista con La Nación cuando resonó su nombre para una convocatoria del entonces DT de Argentina, Jorge Sampaoli.

Un estudio realizado por el departamento de análisis de rendimiento de Talleres arrojó que el defensor va y vuelve a una velocidad de 11,5 km/h durante un partido. Y alcanza un pico de 34 km/h cuando pasa al ataque.

El entrerriano no toma en cuenta las estadísticas y busca seguir mejorando: "En la terminación de la jugada, encarar mejor en el mano a mano ofensivo para generar un buen desborde. Muchas veces la velocidad lleva a que uno no decida bien".

En la tercera fecha de la actual Superliga, Leonardo Godoy fue elegido como el mejor defensor tras la victoria de Talleres contra Gimnasia en la Plata. Allí remató dos veces al arco, hizo 18 pases, tuvo dos quites y tiró tres centros.

Luciano Abecasis

Foto: Los Andes.

El marcador santafesino tiene 28 años. Se desarrolló en las inferiores de Rosario Central pero fue con River Plate que debutó en Primera (en agosto de 2011), mientras el equipo Millonario jugaba en la B Nacional.

Bajo el mando de Matías Almeyda, solo jugó tres partidos durante el Torneo Inicial 2012. Con la llegada de Ramón Díaz, adquirió continuidad, llegando a disputar 25 encuentros.

En 2013- 2014 fue cedido a préstamo a Quilmes y en 2015 al Pescara Calcio de Italia. Se afirmó y creció en Godoy Cruz desde 2016. Hasta el día de hoy jugó 75 partidos, realizó 14 asistencias y convirtió 1 gol.

La participación de Abecasis en el Tomba adquirió suma importancia durante el subcampeonato 2017/2018. Fue el jugador que más asistió al goleador Santiago Morro García.

Durante la pretemporada, el lateral derecho afirmó que se siente cómodo en el Expreso pasando el "mejor momento de su carrera y de su vida personal". Cuenta con asistencia perfecta en las primeras tres fechas de la Superliga 2018/2019, con 270 minutos en cancha en los que defendió sólidamente y disparó una vez al arco.

En cuanto a su próximo rival, Luciano destacó: "El partido contra Talleres va ser palo y palo con poco mediocampo. El que esté más fino en las áreas va ser quien se quede con el partido".