Marco Ruben: "El orden nos da buenos resultados y esa es la base"

El día domingo, Rosario Central viajará a la ciudad de Avellaneda para jugar contra Racing Club por la cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Edgardo Bauza repetirá el mismo equipo que venció por 2-0 a San Martín de Tucumán el pasado domingo en el Gigante de Arroyito: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Federico Carrizo, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Washington Camacho; Marco Ruben y Fernando Zampedri.

Luego de la práctica matutina, dialogó en conferencia de prensa Marco Ruben y comentó: "Me siento muy bien adentro de la cancha, físicamente me siento rápido, fuerte, estoy haciendo un trabajo importante. Por supuesto que quiero convertir, pero estoy conforme con el rendimiento y con cómo me siento dentro de la cancha. Estamos todos trabajando en conjunto para conseguir un logro que sea también en conjunto y eso se nota adentro de la cancha".

El ex Villareal de España hizo mención en la rueda de prensa las cualidades que tiene el próximo rival del Canalla: “Los primeros minutos van a ser super importantes en este partido. Esperemos nosotros poder marcar nuestros puntos fuertes, que son estar bien parados y esperar el momento. Hay que salir a los partidos bien enchufados. Jugar bien es creer en lo que se hace y lo que se trabaja, y que eso después se muestre en la cancha. Hoy trabajamos lo que estamos demostrando".

Al final de la conferencia de prensa el atacante Auriazul cual es el objetivo de este Rosario Central dirigido por Edgardo Bauza: "Es lindo tener ambiciones y objetivos, lo que yo dije es ir partido a partido. Es lindo sentirse y verse arriba, claro que falta mucho y que esto recién empieza. Jugar bien es creer en lo que se hace y lo que se trabaja, y que eso después se muestre en la cancha. Hoy trabajamos lo que estamos demostrando".