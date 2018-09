Cayó en la Paternal

Bajo el mando de Rodrigo Acosta, el Granate viajó a La Paternal para enfrentar al Bicho. Fue una noche en donde la juventud de los jugadores de ambos equipos llamó la atención, dos planteles que apuestan a los juveniles para salir adelante. Ninguno había logrado sumar de a tres en lo que va del torneo local y para Argentinos se terminó esta mala racha.

Lanús lleva dos partidos ganados de los últimos 25 disputados por la Superliga, además quedó eliminado de todas las copas que disputaba (Sudamericana frente a Junior y Copa Argentina frente a Rafaela).Pero el mayor problema es que los promedios ya empiezan a asustar a la gente del Sur de Buenos Aires.

El partido estaba reñido en el mediocampo y la lucha por la posesión del balón era pareja y hasta en algunos momentos estaba a favor del Granate, sin embargo a los 17´ apareció Alexis Mac Allister con una media vuelta adentro del área que sorprendió a Guillermo Sara y puso el 1-0 parcial.

Luego del gol, el partido pasó a ser más de Argentinos que utilizaba las bandas como recurso para atacar y mantenía una presión alta mientras que Lanús seguía con su usual juego de tener la pelota en el mediocampo pero sin lograr hacer efectivos los ataques.

Corrían los minutos y el equipo que ayer dirigió el hermano del Laucha Acosta parecía no encontrar los caminos para empatar cuando durante el segundo tiempo, a los 73´ llegó el 2-0 luego de una polémica jugada que terminó en el gol de uno de los pibes a los que apuesta el "semillero del mundo" Gastón Verón.

El segundo tanto tuvo sus quejas de parte de Guillermo Sara en particular ya que mientras transcurría la jugada, el volante granate Gastón Lodico estaba en el piso pidiendo atención, Argentinos no tiró la pelota afuera y terminó marcando el 2-0.

Las diferencias no fueron tantas entre ambos equipos sin embargo Lanús no puede solucionar el problema de terminar las jugadas, llega bien a las áreas rivales pero no puede convertir. En este caso, Pereyra Díaz tuvo varias oportunidades y Lodico también pudo haber convertido.

El Granate aún espera nuevo técnico, y al parecer estaría todo acordado para que quién ocupe ese puesto sea Luis Zubeldía.

Formaciones

Lanús: Sara; Di Placido, Torsiglieri, García Guerreño, Pasquini; Lodico, Belmonte, Maciel; Moreno, Pereyra Díaz y Coniglio. Dt: Rodrigo Acosta.

Argentinos Juniors: Chavez; Sandoval, Torrén, Bojanich, K. Mac Allister; Machín, Pisculichi, A. Mac Allister; Méndez, Romero y Verón. DT: Alfredo Berti

Cambios

Lanús: 70´ Vides por Coniglio, 75´ Di Renzo por Lodico y a los 89´ Quignón por Maciel.

Argentinos: 51´ Batallini por Méndez, 65´ Toledo por Batallini y a los 65´ Barboza por Piscullichi.

Goles

A los 17´ Alexis Mac Allister y a los 73´ Gastón Verón.

Amonestados

En Lanús: Belmonte, Coniglio, Pasquini y Sara.

En Argentinos: Pisculichi, Sandoval y Bojanich.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Diego Armando Maradona.