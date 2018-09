River buscará su primer triunfo en la Superliga

River Plate viene de lograr un importante triunfo, por Copa Conmebol Libertadores, al golear por 3-0 a Racing Club, en los Octavos de Final. Más allá de que en el ámbito internacional el Millonario se muestra muy fuerte, en la Superliga Argentina se encuentra a mitad de tabla y algo lejos de los primeros puestos. Por eso mismo, el equipo que entrena Marcelo Gallardo, no puede darse el lujo de relajarse y a partir de las 20 buscará su primer victoria en el torneo local, cuando visite a San Lorenzo de Almagro, en el Estadio Nuevo Gasómetro. El cotejo será arbitrado por Jorge Baliño y será transmitido en vivo por la señal televisiva de cable Fox Sports Premium.

El Millonario acumula tres unidades, producto de tres empates 0-0 (ante Huracán, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors). A pesar de estos resultados, que no conformaron al mundo River, el cuadro de Nuñez lleva 24 partidos sin perder, si se suman los cotejos de Superliga, Copa Libertadores y Copa Argentina. Además, la Banda lleva 890 minutos sin recibir goles en contra, por lo que el arquero, Franco Armani, está a 185 minutos de quedarse con el récord del portero que más tiempo mantuvo su valla invicta en la historia de las ligas argentinas.

Para enfrentar al Ciclón, el Muñeco Gallardo no guardará a los futbolistas que habitualmente son titulares, e irá con el once que mejor considera. En este sentido, la formación para jugar ante San Lorenzo estaría conformada por: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Maidana o Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ponzio; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Juan Fernando Quintero o Gonzalo Martínez; Rafael Borré y Lucas Pratto. Las dudas pasan por si juega Borré o Ignacio Scocco, en la delantera (es más probable que el colombiano juegue desde la partida), y si en el mediocampo va Juanfer Quintero o el Pity Martínez desde el arranque, ya que ambos no están del todo bien físicamente.

Por otra parte, el Azulgrana viene en carrera en la Copa Conmebol Sudamericana, pero en la Superliga tiene los mismos puntos que River, por lo que también necesita de un triunfo para acomodarse en el certamen. Para intentar ganar, el entrenador Claudio Biaggio pondría a los siguientes futbolistas, en la formación titular: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Gabriel Rojas; Rubén Botta, Gerónimo Poblete, Franco Moyano, Pablo Mouche; Nicolás Reniero y Nicolás Blandi.