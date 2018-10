Recuerdo clásico

Por la fecha seis del Torneo Apertura del año 2002, se enfrentaban en el Estadio Marcelo Bielsa, Newell's Old Boys y Rosario Central. En este clásico el equipo dirigido tácticamente por César Luis Menotti cortó una racha de 22 años sin poder ganar en el estadio rojinegro.

Los goleadores Canallas de aquella tarde del primero de septiembre fueron Luciano Figueroa y Gustavo Arriola.

Formaciones Newell's Old Boys vs. Rosario Central - 01/09/2002

Newell's Old Boys: Oscar Passet; Luciano Vella, Cristian Grabinski, Fernando Crosa, Edgardo Alberto Adinolfi; Gastón Liendo, Leonardo Ponzio, Cristian Eduardo Domizi, Damián Alejandro Manso; Mauro Rosales y Lisandro Oscar Sacripanti. Director técnico: Julio Alberto Zamora.

Rosario Central: Hernán Castellano; Paulo Ferrari, Leonardo Talamonti, Daniel Alberto “Cata” Díaz y Germán Rivarola; Marcelo Nildo Quinteros, Daniel Eduardo Quinteros, Luciano De Bruno, Cristian Miguel Pino; Martín Roberto Mandra y Luciano Gabriel Figueroa. Director técnico: César Luis Menotti.

El equipo del técnico que le dio el primer Campeonato del Mundo a la Argentina en el año 1978, dirigió solamente un año al equipo de Arroyito, recordemos que el Flaco debutó como jugador profesional en el año 1958 y jugó en el Canalla hasta el año 1963. Luego se fue a jugar a Racing Club de Avellaneda, en donde solamente estuvo un año.

También jugó con la camiseta de Boca Juniors, New York Generals de los Estados Unidos, Santos de Brasil y Juventus de Italia. También no nos olvidemos de que César Luis Menotti dirigió a Newell's Old Boys, Huracán, Barcelona, River Plate, Atlético de Madrid, Peñarol de Montevideo, entre otros clubes.