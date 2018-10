Previa RacingClub - Rosario Central: el partido de la fecha

El partido de mañana que protagonizarán Racing Club y Rosario Central en el estadio Juan Domingo Perón , será el cuarto partido de ambos en la Superliga Argentina de Fútbol 2018/2019. La Academia viene de ganarle por el Campeonato Argentino a Patronato de Paraná por 3-0 mientras que el Central del Patón triunfó en la última fecha por 2-0 el domingo pasado frente a San Martín de Tucumán.

Los referentes hablaron en la semana

Lisandro López, ídolo y referente de Racing Club de Avellaneda dialogó este viernes en conferencia de prensa y analizó: "El domingo tenemos la posibilidad de agarrar la punta. Hay que convencerse de que tenemos que agarrar la punta y de que no podemos dejarla más. El equipo está convencido de la manera que pide el técnico. Jugamos la mayoría de los partidos con una idea de juego clara. Pero a esa forma hay que agregarle otra cosa. Si hay algo que caracteriza a la gente de Racing, es el aliento. Es un momento difícil para todos pero, sin el apoyo de los hinchas, para nosotros será todavía más difícil".

El capitán del equipo dirigido por Eduardo Coudet también comentó: "Gane o no gane un título con este club, me voy a ir con el orgullo de haber vestido esta camiseta, de haber salido de acá y de haber vuelto. Me voy a ir con dignidad. No estoy siendo el mejor pero tampoco estoy desentonando. En este momento de mi carrera, trato de dar todo en todos los aspectos para ayudar al equipo".

También, el pasado viernes diálogo en conferencia de prensa Marco Ruben y comentó: "Los primeros minutos van a ser super importantes en este partido. Esperemos nosotros poder marcar nuestros puntos fuertes, que son estar bien parados y esperar el momento. Hay que salir al partido bien enchufado. Son cuatro partidos y cuatro ganados, siempre se van a encontrar cosas para hablar, pero es el camino correcto y todos estamos convencidos de eso".

Futbolistas convocados

Eduardo Coudet decidió dejar afuera de la lista de concentrados a Neri Cardozo y Alexis Soto. La sorpresa de esta lista es Amaral, futbolista uruguayo que llegó en este mercado a Racing.

Hay dos cambios en la lista de concentrados de Rosario Central con respecto a la nómina que estuvo el domingo pasado en el Gigante de Arroyito. Marcelo Ortiz por Miguel Barbieri (no puede jugar este partido porque es jugador de Racing Club). El que vuelve estar en la lista de concentrados en José Luis Fernández.

Historial

Racing Club y Rosario Central se enfrentaron 140 veces en donde la Academia ganó 56 partidos y el Canalla 48 partidos; empataron 36 oportunidades.

La última vez que se enfrentaron la Academia y el Canalla en el Cilindro de Avellaneda fue por el Campeonato de Primera División del año 2015, en donde Rosario Central le ganó 1-0 a Racing Club con gol de Franco Cervi, hoy en día en el Benfica de Portugal.

Formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leandro Sigali, Lucas Orban, Eugenio Mena; Marcelo Díaz, Augusto Solari, Guillermo Pol Fernández, Marcelo Zaracho; Lisandro López y Jonathan Cristaldo. Director técnico: Eduardo Coudet

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Federico Carrizo, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Washington Camacho; Marco Ruben y Fernando Zampedri. Director técnico: Edgardo Bauza