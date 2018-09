Gallardo: ''Nos faltó un poco de claridad''

Tras el gran triunfo frente a Racing por Copa Libertadores, River volvió a empatar, esta vez 1-1 frente a San Lorenzo en el Bajo Flores, en el marco de la cuarta fecha de la Superliga Argentina 2018/19. El gol Millonario fue anotado por el colombiano Juan Fernando Quintero sobre el cierre de la primera mitad.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con los medios y afirmó que a su equipo le faltó contundencia en el juego para poder ganar el encuentro: "Hicimos lo más difícil, que era convertir. En el segundo tiempo nos empezamos a quedar y nos faltó claridad para resolver mejor. Una jugada de pelota quieta le permitió a San Lorenzo meterse en el partido".

Por otra parte, explicó los inconvenientes que llevaron al empate definitivo: "En su cancha, con su público, San Lorenzo tuvo empuje. Nos faltó un poco de claridad, de pensar más claro. No de correr sino de pensar mejor. Perdimos la pelota y nos hizo defendernos en el campo propio y eso a mí no me gusta. Llega una pelota parada y te hacen un gol así. Con el empuje nos empataron el partido".

''El cansancio es relativo''

También, se refirió al supuesto desgaste físico que sintieron algunos jugadores tras el intenso partido del último miércoles frente a la Academia: "El cansancio es relativo, esperé hasta último momento para ver cómo estaban los jugadores. La mayoría estaba bien".

"La idea era sumar de a tres, mi idea era ver si podíamos salir hacia adelante. En esta Superliga quiero salir de esa racha de empates. Vinimos a buscar el triunfo, mientras duró la energía y la claridad estuvimos arriba. Hubo una desconcentración de pelota parada. Si hubiese sentido que San Lorenzo nos dominó el partido, habría sentido otra cosa. Hay que estar tranquilos porque el esfuerzo se hizo", cerró el Muñeco.