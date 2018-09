Biaggio: “Estamos convencidos de que vamos por el buen camino”

Luego del empate en un gol ante River en el Nuevo Gasómetro, el Pampa Biaggio habló ante la prensa y dejó un par de conceptos, de su parecer del partido, del árbitro y de lo que viene. El técnico azulgrana destacó sobre el avance en el juego del equipo.

“Vamos en alza, me gustó mucho la actitud del equipo” , destacó y habló también sobre el rival de ayer: “River tiene jugadores que si les das espacio, no te perdonan, y se evidenció en el gol de Quintero”.

“Hasta pudimos ganarlo”

Luego “El Pampa” agregó: “Tuvimos varias en el primer tiempo y en el segundo apareció Blandi y nos dio el empate. Me parece que empezamos a encontrar el juego que nos faltaba, con la movilidad en el medio de los volantes y los delanteros”.

Sobre la polémica jugada del primer tiempo de la mano dentro del área de Enzo Pérez que no cobró Jorge Baliño, Biaggio dijo: “La pelota le pega en el brazo, pero bueno la apreciación del árbitro fue otra y a mi no me gusta hablar de ellos porque son seres humanos y se pueden equivocar”.

Para finalizar la conferencia de prensa, el DT del Cuervo destacó que haya terminado el partido jugando con juveniles surgidos del club: “Las ganas de empatar el partido hicieron que fuéramos a buscarlo por todos lados. Creo que San Lorenzo hizo un buen partido, por momentos hasta le sacó la pelota a River y quedó la sensación de que hasta pudimos ganarlo. Además, terminamos jugando con varios juveniles del club, como Pereyra, Senesi, Reniero, Gaich, Merlini. Y eso siempre es una gran noticia”.