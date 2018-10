Ábila: “Siempre tengo la ilusión de jugar y ser útil”

Hace unas horas, el delantero del Xeneize fue entrevista en un mano a mano en el programa 'Líbero' de TyC Sports, donde habló de la actualidad de Boca. “En la competencia interna cada uno hace lo que pueda para aportarle al equipo. La competencia te exige y te hace mejor”, destacó el delantero.

Consultado por el partido que se le viene a Boca por Copa Libertadores contra Cruzeiro, elenco en el cual ya jugó en el pasado y sabe como se puede plantear en el campo de juego, dijo lo siguiente: “Cruzeiro es un equipo fuerte con un entrenador que no es tan ofensivo y sabe como jugar bien los mano a mano”. También se refirió a los demás equipos: “Todos los equipos que estamos en la Libertadores somos candidatos”.

También fue consultado por el tema Wanchope o Benedetto, la cual serían la variante del DT auriazul en el área: “Mi idea era no pasar desapercibido en el club y poder aportar cada vez que pueda. Además Guillermo tiene muchas variantes y es un solución para él”.

Por otro lado se refirió a la competición actual del fútbol argentino y de lo que tiene que afrontar el elenco azul y oro. “Hay mucha paridad hoy en el fútbol argentino, hoy todos los rivales te estudian y es más complicado”. Agregó: “Vamos a demostrar que estamos para pelear los tres torneos”.

En última instancia fue preguntado en qué momento le gustaría enfrentarse a River, si en la final de la Libertadores o semis de la Copa Argentina, a lo que respondió: “Vamos a ver si los dos llegamos a esa instancias y si se da lo trataremos como siempre, con la seriedad que se merece”.

También habló sobre la CONMEBOL

“Jugué para otro equipo, en otro país y no me dijeron nada”

“Wanchope” Ábila le dio duro a la Conmebol. Si bien no jugó el encuentro ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores a raíz de un cuadro febril, se temía una posible suspensión de la confederación para el goleador por una vieja sanción con la camiseta de Huracan en 2015.

"Yo jugué Copa Sudamericana para Cruzeiro y estuve nueve partidos disputando torneos de Conmebol. Entonces el error no sería de Boca. Si un jugador juega partidos para un equipo diferente y no te diste cuenta que tenía que cumplir una sanción me parece que el problema no son los equipos, es la Conmebol", detalló el cordobés.