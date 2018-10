Baliño aceptó su errata decisión

El árbitro Jorge Baliño reconoció un error en una jugada clave del empate 1-1 entre San Lorenzo y River, que se disputó este pasado sábado en el Nuevo Gasómetro por la cuarta fecha de la Superliga Argentina.

A los 32 minutos del primer tiempo y con el partido igualado en cero, el volante del Millonario, Enzo Pérez, rechazó dentro del área con el codo un remate de Franco Moyano. Fue penal, pero Baliño no lo cobró.

"La volví a ver y hubo un error"

"Viéndola por televisión, me di cuenta que me equivoqué. Sabía que había pegado en el brazo, pero no vi el movimiento adicional que hace para mover el codo y sacar la pelota. Juzgué que estaba pegado al cuerpo", admitió el colegiado que dirigió dicho partido.

Por último reconoció que Matías Lammens habló con él luego del encuentro: "Hablé con el presidente de San Lorenzo, me vino a consultar. Yo le dije lo que había visto en el momento, ya había visto la repetición y le dije que hubo un error, que no hubo mala intención. Esta era una jugada de VAR, con eso se hubiera solucionado".

Recordemos que si ese penal su hubiera dado la historia pudo haber sido otra, pero como no se dio y los del Ciclón se quedaron con el tema de la polémica. Además, para sumarle a eso, apenas minutos más tarde de aquella polémica jugada, llegó el gol de River mediante Juan Fernando Quintero que dibujó una diagonal de derecha a izquierda y definió al palo derecho de Nicolás Navarro.