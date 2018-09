Dos entre algodones

Después de la bajas confirmadas de Eduardo Salvio y Gabriel Mercado, Lionel Scaloni, el entrenador interino de la Selección Argentina está a la espera de lo que pueda suceder con Martínez y Icardi respectivamente. Llamó la atención que ambos jugadores del conjunto italiano no entrenen a la par de sus compañeros y se muevan de manera diferenciada al resto de los citados por Scaloni.

El fin de semana, el capitán del equipo dirigido por Luciano Spalletti, observó la goleada de su escuadra frente al Bologna desde un palco y sin embargo, continúa la molestia en el cuádriceps de la pierna derecha. Por el lado del ex Racing, no tuvo minutos de juego y fue suplente todo el partido y arrastra una dolencia, donde no se está recuperando a tiempo para la doble fecha FIFA.

En caso de no llegar en condiciones a los próximos encuentros, picaría en punta Giovanni Simeone y el artillero de buen presente en la Fiorentina sería el encargado de reemplazar a los hombres del Inter. Por lo tanto, en las próximas horas, ambos serán evaluados y exigidos para ver como responden de cara al viernes donde será el primer compromiso frente al país centroamericano y después contra los 'cafeteros' el martes de la próxima semana.

Por el momento, el cuerpo técnico, tiene las ausencias de Salvio con una fatiga muscular y de Mercado con fractura en el cúbito. En los próximos entrenamientos, Scaloni y compañía alineará su primer once para sentarse por primera vez en el banco Albiceleste el día viernes.