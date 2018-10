Leonardo Madelón: "Vinimos a ganar"

Post al encuentro entre Colón y Unión en el Brigadier General Estanislao López, por lo que fue la cuarta fecha de esta Superliga 2018/19, el DT, Leonardo Madelón, hizo su análisis con respecto al mismo.

El entrenador del elenco santafesino reconoció: “Vinimos a ganar. Es un empate que termina siendo justo. En el primer tiempo fuimos mejores, bloqueando a Colón con sus pelotazos a los delanteros, además de controlar a Alan Ruiz, al que había que tener de espaldas para que no pueda lanzar. Tratamos de atacar, pero fue un partido parejo. Nos faltó un poquito para ganarlo”.

Prosiguió haciendo referencia al motivo por el cual el equipo no se llevó el triunfo: “Nos faltó lucidez ofensiva para ganarlo. Hacíamos la trampa en defensa, después pasábamos rápido el medio, pero no estuvimos finos en los metros finales. Ahí fue donde nos faltó. El empate sirve igualmente. Colón va por la Copa Sudamericana y nosotros por la Copa Argentina. Esto ya pasó, esto ya está”.

Apuntó de que manera analizó el partido: “Pensé el partido tal cual como salió en el primer tiempo, atacando a lo ancho. En el segundo tiempo quizás nos costó tener un poco más la pelota, pero siempre impusimos condiciones, presionando y no dejando jugar a Colón. Está más que claro que el equipo está bien. Los muchachos cumplieron con su trabajo”.

“Probó a la mañana y le dije que no, porque no estaba cómodo. Después la salida de Joaquín Papaleo se da por una pelota que le pega en el ojo. Está internado, pero bien. Estábamos preocupados por ese tema. Pero así y todo, Unión tiene que estar contento de la gente joven que tiene. Quedó demostrado en el ingreso de Marcos Peano. Me voy tranquilo. Nos llevamos un buen punto”, señaló sobre lo que determinó que no jugará Nereo Fernández.

Por último, aseguró que los clásicos no se juegan a no perder: “Nosotros quisimos proponer y jugar al fútbol. Tuvimos imprecisiones, pero ese es otro cantar. No vinimos a especular. Si hubiésemos terminado colgado del arco podría decir todo lo contrario, pero no fue así, porque casi no nos inquietaron”.