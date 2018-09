Joaquín Papaleo: "No esperaba que me pasara esto"

Luego de la dura lesión ante Colón que terminó 0 a 0, en el Brigadier General Estanislao López, un resultado que complicó la tabla de posiciones, Joaquín Papaleo fue uno de los que habló. La futura promesa del elenco santafesino, admitió que tuvo que salir a los 27’ del primer tiempo por un golpe que le hizo perder temporalmente la visión.

“No esperaba que me pasara esto, pero sucedió y hay que tratar de verlo de una forma positiva para que nos sirva”, dijo el arquero y futura promesa del Tatengue.

En relación a las horas posteriores a la lesión, Papaleo comentó: “Con el correr de las horas me fui tranquilizando un poco. La verdad es que este domingo no la pasé bien pero ya estoy mejor. Me pudieron hacer los estudios que en el día del partido no fueron posibles, porque tenía un derrame en la pupila, que era lo que me imposibilitaba la visión. Se fue casi toda esa sangre y ya me hice el fondo de ojo, que arrojó resultados inesperados, ya que esperábamos que sea algo mejor, pero fue lo menos malo. El médico me dijo que la saqué barata. Ahora hay que enfocarse ahora en la recuperación y no apurarse, porque es algo complicado y se podría agravar el cuadro”.

“La presión en el ojo bajó. Este domingo tenía 30 y ahora tengo 18. Eso es positivo y hay que cuidarlo mucho. Mientras todo siga así, será favorable. Después, tengo un edema en la retina y gracias a Dios no hubo desprendimiento ni desgarro. Está igual ese temita que todavía tenemos que cuidar bien y tenerlo entre algodones. Por ahí lo que me dijeron es que, si me hubiese dado de lleno, ahora estaríamos hablando de que perdí la vista. Por suerte me dio de costado y la visión central está bien. Todo dependerá ahora de cómo se dé la recuperación”, agregó.

Para cerrar, el juvenil Tatengue detalló: “La pelota me da de lleno en la cara cuando me arrojo al querer retener la pelota. Fue justo en el ojo. En pocas palabras, la saqué con el ojo. Hay que agradecer que no fue nada más grave”.